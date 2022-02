Devant l'hôtel de ville de Rouen, plus de 600 manifestants se sont rassemblés, ce vendredi soir, pour dire non à l'invasion russe en Ukraine. Un rassemblement s’est également tenu au Havre.

"Il faut montrer notre solidarité": à Rouen, plus de 600 personnes réunies contre la guerre en Ukraine

Le rendez-vous était donné à 19h. Ce vendredi 25 février, plus de 600 manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Rouen pour dénoncer l'invasion russe en Ukraine depuis ce jeudi. Sur la façade du bâtiment, le bleu et le jaune du drapeau ukrainien ont été projetés. Même chose au Havre, où un rassemblement s’est également tenu.

La décision du dictateur Poutine est insupportable, inacceptable

"Nous voulons, par notre présence, dire notre émotion, a commencé par dire Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. La décision du dictateur Poutine est insupportable, inacceptable, a poursuivi l'édile qui a qualifié l'invasion russe comme un "moment où l'histoire bascule."

L'hymne ukrainien a été chanté par les manifestants. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"C'est une situation très stressante"

"Pour moi c'est très important de montrer notre solidarité avec les gens en Ukraine, à mes amis qui sont restés là-bas, explique elle Iullia, le drapeau ukrainien sur le dos. C'est une situation qui est très stressante pour moi donc ce rassemblement c'est aussi pour me donner la sensation que je peux faire quelque chose."

Après la prise de parole de Nicolas Mayer-Rossignol, l'hymne ukrainien a été lancé, suivi d'applaudissements nourris. Dans les mains des manifestants de nombreuses pancartes. On pouvait notamment y lire "Stop à la guerre" ou encore "Poutine terroriste."

Parmi les manifestants, beaucoup de pancartes appelant à la fin de la guerre. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Ca fait chaud au cœur, s'émeut Inna, une Ukrainienne vivant en France depuis plus de deux ans. Au tout début j'ai pleuré parce que c'est très touchant. Je vois que les gens sont conscients que ça doit pas être comme ça. La guerre c'est pas normal."

Des normands solidaires

Un avis que partage Nicolas, un rouennais venu soutenir le peuple Ukrainien : "Il y a plusieurs centaines de personnes ici à Rouen. On sent que si il y a tout ce monde partout dans le monde, peut être que Poutine peut voir ces images et arrêter la guerre."

Faire que cette guerre s'arrête, c'était le souhait le plus cher de beaucoup de manifestants, ce vendredi soir. Mais peu semblaient vraiment y croire.