"Il faut s'exprimer et ici on peut le faire" : les russes du Bas-Rhin manifestent contre Vladimir Poutine

Les soutiens d'Alexeï Navalny, l'association CommePasse, qui aide à l'intégration des réfugiés russophones et ukrainophones en Alsace , et l'association Russie Libertés , groupement de russes contre la guerre, se sont retrouvés en pleine canicule sur la place Kleber, dimanche, à 14 heures pour dénoncer la dictature de Vladimir Poutine en Russie.

"Poutine tue". Le texte s'affiche en gros et en rouge et noir sur la grande affiche que porte l'un des manifestants. En dessous, une signature sous la forme d'un site internet, " putin-killer.com ", mouvement à l'origine des nombreuses manifestations organisées partout en France et dans le monde dimanche 20 août. La date est symbolique : il y a trois ans, jour pour jour, Alexeï Navalny était victime d'un empoisonnement. Déjà incarcéré pour neuf ans, l'opposant politique à Vladimir Poutine a de nouveau été condamné à 19 ans de prison, début août.

"Si on devait manifester contre chaque loi répressive de la Douma, nous serions dehors tous les jours"

En plein soleil, ils sont une vingtaine à porter des pancartes, que ce soit "Stop Putin", "Non au régime de Poutine, "Non aux répressions" ou encore "Tribunal for war crimes" (Tribunal pour les crimes de guerre, ndlr), tout en écoutant les prises de paroles. Parmi eux, une femme d'origine russe que l'on appellera, selon sa décision, Masha Porivaeva : "on ne peut pas manifester, on ne peut pas discréditer l'armée, qualifier de "guerre", la guerre en Ukraine, même mettre un "like" sur une publication, on ne peut rien faire et plein de nouvelles lois répressives sont créées en Russie", raconte la jeune femme de 36 ans.

La manifestation était aussi organisée pour dénoncer le traitement réservé aux opposants politiques au régime de Vladimir Poutine. © Radio France - Paola Guzzo

"Si on devait manifester contre chaque loi répressive de la Douma, nous serions dehors tous les jours", déplore Masha Porivaeva, en France depuis 7 ans, évoquant le sort réservé aux minorités LGBT et aux opposants politiques, "c'est important de montrer notre solidarité avec les personnes qui manifestent contre la guerre en Ukraine, qui ne peuvent pas s'exprimer à cause du danger. Mais il y a plein de russes qui sont contre le régime de Vladimir Poutine. Il faut s'exprimer et ici on peut le faire, si on ne disait rien, cela reviendrait presque à dire que nous sommes d'accord avec ce qu'il se passe".

"Je me sens plus libre depuis que je suis ici"

Le rassemblement a également été organisée pour "rassembler les gens", d'après elle, et intégrer les nouveaux arrivés comme Dimitri. Le jeune homme de 32 ans est arrivé en France il y a 9 mois et vient tout juste d'obtenir le statut de réfugié politique : "je respecte l'héroïsme d'Alexei Navalny, je demande à ce qu'il soit libéré tout de suite mais ce n'est pas mon héros politique. J'ai mes propres opinions sur le futur auquel j'aspire pour la Russie. Mais il faut libérer les opposants politiques, tout ceux qui résistent au régime de Poutine", explique-t-il.

"Ici, c'est très différent de la Russie, je n'idéalise pas la France. Je me sens plus en sécurité ici, plus libre mais je sais que les opposants politiques russes ne sont pas non plus en sécurité en Europe", ajoute-t-il. La manifestation s'est terminée aux alentours de 15 heures.