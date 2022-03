"Il faut se battre pour monter dans un train", une ukrainienne de Nice raconte le parcours de sa famille

Voilà déjà une semaine que la guerre en Ukraine dure. Selon l'ONU, près de 660 000 réfugiés ont quitté le pays. Une anxiété immense pour les milliers d'Ukrainiens qui habitent en France. C'est le cas d'Olga, 27 ans, qui vit à Nice. Elle suit minute après minute la situation de sa famille qui tente de quitter Kiev en proie aux bombardements et aux assauts russes.

"En Ukraine, personne ne croyait qu'on allait viser les civils"

Sa mère, son frère, son oncle et sa tante ont tardé à partir. Pourtant Olga n'a pas cessé de les avertir, sans être entendue. "J'avais peur et je leur disais que quoi qu'il arrive nous étions prêts à les accueillir", raconte-t-elle. Mais difficile d'être entendue selon la jeune femme, "ils me disaient, 'Comment peut-on partir, on a toute notre vie ici, les enfants vont à l'école, on ne peut pas laisser notre appartement. Tout ira bien'. En Ukraine, personne ne croyait qu'on allait viser les civils", raconte Olga.

La famille d'Olga se décide à partir lundi 28 février mais en voyant les chars devant leur maison, ils ne ravisent. Ce n'est finalement que mardi 1er mars que la famille part en voiture pour rallier la gare de Kiev et tenter de prendre un train pour rejoindre l'Europe. La famille du mari d'Olga se tient prête à partir et aller les chercher à tout moment.

17 heures pour monter dans un train

Mais quand la famille d'Olga arrive à la gare, il faut attendre jusqu'à 17 heures pour monter dans le train. Une attente interminable pour la famille d'Olga et pour la franco-ukrainienne pour qui cette attente est interminable. Chaque fois que son téléphone sonne, Olga sursaute. Quand elle arrive à joindre sa mère elle entend ses larmes et sa détresse. "A la gare une foule attaque les trains, ils sont tellement nombreux qu'il faut se battre pour monter dans un train", raconte Olga.

"Comment est-ce que je peux dormir alors que ma famille est dans un sous-sol sous les bombes ?"

Cela fait des jours qu'elle essayait de convaincre sa famille de partir. Fuir le pays à tous prix pour aller n'importe où. "Comment est-ce que je peux dormir alors que ma famille est dans un sous-sol sous les bombes ?", dit la jeune femme. "L'idéal c'est d'arriver à la frontière polonaise mais après si c'est la frontière hongroise, roumaine ou moldave, ce n'est pas grave", juge Olga.

Sur son téléphone elle peut voir la position exacte de sa famille qui s'est réfugiée dans le centre de Kiev, dans un hôtel, avant de pouvoir monter dans un train. Sa famille épuisée. Cela fait six jours que la mère d'Olga n'a pas dormi. Elle est épuisée physiquement et nerveusement et désespère de pouvoir réussir à quitter l'Ukraine.