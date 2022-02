"Il ne me reste plus que trois jours de vivres", témoigne un étudiant de Saint-Brieuc coincé en Ukraine

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Anasse Douma vit dans l'angoisse et la peur.

Anasse est originaire de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Après avoir obtenu son Bac en 2017, il décide de partir étudier en Ukraine où il suit actuellement des cours à l'académie de médecine de Poltava. C'est là, dans cette ville de 300 000 habitants située dans l'Est du pays, qu'il a vécu, dans la nuit de mercredi à jeudi, le début de l'offensive russe. "Des amis qui se trouvent à Kharkiv et des confrères d'Odessa m'ont appelé dans la nuit pour me dire attention : il y a une attaque, des bombardements. Au début, je n'y croyais pas et puis j'ai regardé la télé locale et j'ai compris que c'était vrai", raconte Anasse encore sous le choc.

"On entend des sirènes, des avions de chasse qui passent juste à côté, ça fait peur. La guerre, jusqu'à présent, on la voyait à la télé, dans les films, maintenant on est en train de la vivre".

Anasse s'inquiète pour les jours à venir.

J'ai de quoi manger pour trois jours seulement. On ne peut pas retirer de l'argent et je n'ai plus que 50 euros.

Son seul souhait aujourd'hui, c'est de quitter l'Ukraine le plus vite possible.

Je veux rentrer à Saint-Brieuc, voir mes parents, mes amis et tous les gens que j'aime. La guerre, c'est dur. Je veux être en paix en France.

Mobilisation des élus

A Saint-Brieuc, plusieurs élus se mobilisent pour venir en aide à Anasse. "L'urgence, c'était de mettre Anasse en contact avec l'ambassade de France en Ukraine, il ne parvenait pas à la joindre", explique Thibaut Le Hingrat, deuxième adjoint au maire de Saint-Brieuc en charge de la jeunesse. "On a fait jouer notre réseau, on a appelé la sénatrice des Côtes d'Armor Annie Le Houérou qui elle-même a joint le ministère des Affaires Etrangères".

"Les gens de l'ambassade m'ont rassuré, m'ont dit que je n'étais pas le seul, qu'ils allaient tout faire pour trouver une solution d'évacuation des Français qui se trouvent ici en Ukraine".