"Il nous faut des armes de longue portée et des munitions" plaide la vice-ministre de la Défense ukrainienne

De passage en pèlerinage à Lourdes*, une vingtaine de militaires ukrainiens et de parents de militaires ukrainiens morts au front étaient à Toulouse ce lundi. Cette délégation ukrainienne s'est notamment rendue à la basilique Saint-Sernin.

Les besoins de l'armée ukrainienne

L'adjointe à la ministre de la Défense de l’Ukraine fait partie de ce groupe. Hanna Maliar salue l'envoi de blindés et de chars légers annoncé par Emmanuel Macron à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris et elle rappelle que son armée a encore d'importants besoins : "les Ukrainiens apprécient et remercient énormément la France pour l'aide apportée, les Ukrainiens sont forts et courageux et vont se battre jusqu'au bout, mais sans aide ce sera difficile. Ce qui nous manque, ce sont des armes de longue portée et des armes qui nous permettent de détruire tout ce qui vient du ciel, ainsi que des munitions, car les Russes en utilisent des dizaines de milliers chaque jour."

* Le pèlerinage Militaire International est un rassemblement majeur pour l'aumônerie militaire catholique. Il s'est déroulé à Lourdes du 12 au 14 mai.