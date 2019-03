"Il y avait des bombes qui tombaient" : un enfant réfugié au Havre raconte la guerre en Syrie

Le Havre, France

C'est un triste huitième anniversaire qui est fêté aujourd'hui : celui du début de la guerre en Syrie. Le 15 mars 2011, le conflit entre Bachar al-Assad et ses opposants commence à faire rage. Huit ans après, le bilan est dramatique : plus de 500 000 morts selon les estimations de l'observatoire syrien des droits de l'homme, des villes détruites, des opposants réprimés et plusieurs millions de réfugiés.

La Ville du Havre a été la première en France à accueillir des familles syriennes. Depuis 2014, au moins une centaine de familles se sont installées dans le secteur du Havre. Les parcours de vie sont plus ou moins difficiles. France Bleu Normandie a rencontré l'une de ces familles. Deux frères, venus avec leurs femmes et leurs enfants, arrivés à Saint-Jouin-de-Bruneval fin 2016. Depuis quelques mois, ils sont domiciliés au Havre.

Le traumatisme de la guerre en Syrie

Comme tous les jours, Ahmed* rentre de l'école. Le garçon de 11 ans est en classe de CM2. Il parle très bien le français. "J'aime beaucoup l'école. J'apprends la conjugaison, la grammaire, des mots que je ne connais pas. Et puis parfois, je sors jouer avec mes potes", explique Ahmed. Deux choses le marquent particulièrement en France : "les arbres de partout" et "la liberté, comme d'aller à l'école. En Syrie, je ne pouvais pas. C'était trop dangereux".

La famille a quitté Damas dans la précipitation fin 2016. "Il y avait des bombes qui tombaient du ciel, parfois sur les immeubles, parfois par terre. On ne pouvait pas sortir", témoigne Ahmed. Lui et ses parents vivent dans la peur du régime du dictateur sanglant Bachar al-Assad. "Avec des amis, on chantait à la mort de Bachar. Je me suis fait arrêter quand j'avais sept ans. Heureusement, mon papa a discuté avec les militaires", poursuit le jeune garçon.

L'espoir de retourner un jour en Syrie

Aujourd'hui, une partie de la famille est encore en Syrie, à Damas. "Les rues sont vides, les hommes se cachent pour ne pas faire le service militaire", explique le père. "Près de Damas, tout est détruit. C'est dommage. Pour moi, Damas, c'était aussi beau que Paris. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui."

Quand se terminera cette interminable et meurtrière guerre de Syrie ? Huit ans après le début du conflit, Bachar al-Assad semble plus puissant que jamais, notamment grâce à son allié russe. L'espoir de pouvoir rentrer un jour en Syrie anime la famille installée au Havre. "On est bien en France. Mais la Syrie, c'est notre pays. On a tout là-bas, ça fait partie de nous. Il faudra recommencer de zéro mais on préfère", témoigne le père.

* Les prénoms ont été changés à la demande des familles.