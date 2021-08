"Ils devraient mourir en Afghanistan ?", s'inquiète Mohammad, ancien interprète afghan de l'Armée française

Il s'appelle Mohammad Basir Ibrahimi. Il est afghan. Il a travaillé pour l'armée française en 2011 et 2012. On l'avait croisé à Charleville-Mézières début 2018 quand l'Etat lui refusait un titre de séjour et qu'il risquait l'expulsion vers son pays natal. Aujourd'hui, la situation de Mohammad est régularisée. Il vit à Paris où il apprend le français.

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, il demande à la France de rapatrier ses parents, son frère et sa soeur, qu'il estime menacés par le nouveau régime parce qu'il a collaboré avec l'armée française. Il pense aussi beaucoup aux Afghans qui, comme lui, ont travaillé pour l'armée française, mais n'ont pas eu la chance d'être accueillis par la France et se trouvent toujours en Afghanistan. Emmanuel Macron a annoncé le 16 août que les rapatrier était un devoir.

France Bleu Champagne-Ardenne : Avez-vous des nouvelles de votre famille ?

Mohammad Basir Ibrahimi : "J'ai appelé mon frère. Il dit que tout le monde est inquiet, que tout le monde veut fuir l'Afghanistan, que personne ne veut des talibans. Il est inquiet pour l'avenir"

FBCA : Sont-ils en sécurité ?

M.B. Ibrahimi : "Ce n'est plus sûr l'Afghanistan pour les gens. Surtout pour ceux qui ont travaillé pour l'armée française ou l'OTAN. Ce n'est plus sûr pour ma famille non plus à cause de mon travail. Et puis vous savez, j'ai donné quelques interviews dans les médias en France et ils savent tout ça. Les talibans sont en train de chercher la maison des gens. C'est difficile de rester en Afghanistan".

FBCA : Vont-ils pouvoir être évacués vers la France ?

M.B. Ibrahimi : "Je suis allé à l'Office national des anciens combattants. Je leur ai demandé de l'aide. Ils ont scanné tous mes documents. Ils ne sont pas sûrs mais peut-être que cela marchera. Alors, j'attends leur réponse. Ils essayent de faire tout leur possible mais on ne sait pas"

FBCA : Emmanuel Macron a déclaré que "c'était notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident". Qu'en pensez-vous ?

M.B. Ibrahimi : "Maintenant, la procédure est relancée. Mais ça fait longtemps que ça a commencé et on s'est battu pour que ça avance. Et maintenant, c'est relancé mais c'est trop tard ! J'ai appris que d'anciens interprètes de l'armée étaient morts, tués par les talibans, à cause de ça. Je pense beaucoup à tous ces interprètes. Je pense au peuple afghan. Je pense aux femmes, aux enfants. Je pense à tout le monde bien sûr ! C'est mon pays, c'est mon peuple ! Et je ne sais pas ce qui va se passer pour eux. Cette procédure concerne ceux qui ont travaillé pour l'armée française ou pour l'OTAN. mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas travaillé pour eux ? Ils devraient mourir en Afghanistan ?"