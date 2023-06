EN IMAGES - Ukraine : le passage à la frontière de la mission humanitaire partie du Pays Basque et des Landes

Après avoir récolté des médicaments au Pays Basque et dans les Landes , et avoir visité le dispensaire de Cracovie en Pologne, l'équipe de bénévoles de la fondation Misja Medyczna que nous suivons toute cette semaine a pris la route pour l'Ukraine ce lundi 12 juin. Au volant : Jan, un bénévole polonais, qui parle français puisque sa mère est belge. Il a déjà effectué une quinzaine de voyages de Varsovie jusqu'en Ukraine depuis le début de la guerre, il maîtrise désormais la langue. Il sera notre chauffeur et notre guide jusqu'à Kiev.

Le passage de la frontière polonaise a été rapide. Côté Ukrainien, moins ! © Radio France - Oihana Larzabal

Contrôles ukrainiens

Le passage de la frontière polonaise a été rapide : nous sommes passés en moins de 20 minutes. Pour le côté ukrainien, il faut être plus patient et surtout avoir les bons papiers : "impossible de passer sans un papier du notaire si le véhicule ne vous appartient pas, par exemple ! " explique Jan. Mais avec son franc-parler, son sourire et sa bonne humeur, l'humanitaire n'a jusqu'ici jamais eu de gros problème. "Le passage de la frontière est beaucoup mieux organisé maintenant qu'au début de la guerre, avant on ne savait pas à qui s'adresser" se souvient Ewa Dzieduszycki, responsable de l'antenne basco-landaise de la fondation. "Cela m'est arrivé d'attendre sept ou huit heures" enchérit Jan.

L'attente avant de pouvoir passer la frontière ukrainienne © Radio France - Oihana Larzabal

Il a d'abord fallu passer les gardes-frontières ukrainiens, dont beaucoup sont des femmes. Puis les douaniers qui contrôlent au hasard les chargements des véhicules. "Nous avons eu de la chance, nous sommes passés en un peu plus de deux heures !" se réjouit Jan.

Ewa et Jan lors du passage de la frontière ukrainienne. L'aide humanitaire est toujours la bienvenue. © Radio France - Oihana Larzabal

Finalement, l'équipe de bénévoles est arrivée à la base de la fondation de Lviv avant le couvre-feu. Elle s'apprête à repartir pour Kiev très tôt ce mardi matin.