"Imaginez, chez vous, des gens sont tués" : le témoignage d'une famille ukrainienne installée en Gironde

Maxime et Stanislav aujourd'hui installés en Gironde, ont quitté l'Ukraine en 2014.

La famille Kolesnitchenko est partie d'Ukraine il y a 8 ans. Aujourd'hui, elle suit l'invasion des troupes russes lancée mercredi 24 février dans son pays depuis chez elle, à Saint-Médard-en-Jalles en Gironde. Morte d'inquiétude pour ses proches encore sur place.

"J'étais prête à partir là-bas mais la guerre a commencé" - Inna, 81 ans

Assise dans le salon, l’air sidéré, Inna, 81 ans, a du mal à détourner le regard de la télévision, elle regarde les informations non-stop. Elle aurait dû prendre l’avion le jour même pour rejoindre des proches à Odessa, dans le sud de l’Ukraine. "J'étais prête à partir là-bas mais la guerre a commencé", souffle-t-elle.

Son petit-fils Maxime a 24 ans. Il prend autant que possible des nouvelles de ses cousins restés en Ukraine. Il regarde aussi régulièrement les vidéos postées sur son compte Telegram : des images d’explosions, de files d'attente interminables dans les supermarchés et d'embouteillages monstres.

Maxime et Stanislav consultent régulièrement leurs comptes Telegram. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"Imaginez, chez vous dans votre maison il y a quelque chose qui ne va pas, des gens sont tués, de la famille... Je ne sais pas comment on peut se sentir dans une situation comme ça " - Maxime, 24 ans

Lui se verrait bien retourner en Ukraine pour combattre comme certains de ses amis mais sa mère s'y oppose. "C'est à cause de la guerre qui a commencé en 2014 que nous avons quitté le pays", confie-t-elle.

Son deuxième fils, Stanislav, 22 ans, est rentré d’Ukraine la veille de l’attaque. Sa copine et des amis y sont restés, ils cherchent un moyen de fuir : "C'est compliqué, il y a des bouchons partout, plus d'essence et les frontières sont fermées."

Aujourd’hui, ils aimeraient un soutien efficace des Occidentaux, selon eux même les nouvelles sanctions contre la Russie ne suffiront pas.