Immigration illégale: Londres débloque 550 millions d'euros pour la surveillance des côtes de la Manche

L'accord entre Paris et Londres prévoit 500 agents supplémentaires pour patrouiller sur les côtes françaises

Ce vendredi 10 mars, la France et l'Angleterre ont conclu un accord sur les migrants lors du sommet franco-britannique à Paris. Une réunion de "retrouvaille, reconnexion, et nouveau départ" a dit le président Emmanuel Macron, où il a beaucoup été question des migrants qui veulent traverser la Manche sur des bateaux de fortune. En 2022, 46.000 migrants ont réussi gagner les côtes anglaises de manière clandestine.

ⓘ Publicité

Un nouveau centre de rétention dans le Nord-Pas-de-Calais

Lors de cette réunion, le premier ministre Britannique Rishi Sunak a annoncé qu'au cours des trois prochaines années, le Royaume-Unis va contribuer à hauteur de 550 millions d'euros pour la lutte contre l'immigration clandestine. 500 agents supplémentaires vont ainsi patrouiller sur les plages françaises. Des drones et d'autres technologies de surveillance vont être mis en place pour augmenter le taux d'interception. Pour lutter contre la présence de migrants à Calais ou Grande-Synthe, il faut plus de coopération entre la France et l'Angleterre, estime Emmanuel Macron.

Un nouveau centre de rétention administrative va être installé dans le Nord-Pas-de-Calais comme l'a confirmé le ministère de l'Intérieur à France Bleu Nord. Le lieu reste à déterminer. Le président Emmanuel Macron a souligné que les deux pays voulaient "avancer de concert" dans la lutte contre l'immigration irrégulière tout en ayant "conscience des enjeux humains" et de "l'extrême sensibilité de ces sujets".