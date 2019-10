Incendie en Californie : plus de 180.000 personnes évacuées pour échapper aux flammes

L'incendie "Kincade Fire", continue de frapper la Californie, notamment au nord de San Francisco. Environ 180.000 personnes ont dû quitter leur habitation pour des questions de sécurité selon un nouveau bilan lundi 28 octobre. Depuis mercredi soir, plus de 12.000 hectares ont déjà brûlé.

"C'est la plus importante évacuation de mémoire de shérif du comté de Sonoma", qui englobe toute la zone d'évacuation, a tweeté le bureau du shérif. Des centaines de policiers ont également été déployés pour éviter des pillages de propriétés abandonnées. Au total plus de 3.000 personnes sont mobilisées pour tenter de maîtriser le feu et assurer le bon déroulement de l'évacuation.

Des mauvaises conditions climatiques

La progression du feu du nord vers le sud a été facilitée par un temps sec, un taux d'humidité très faible et des rafales pouvant aller jusqu'à près de 130 km/h. Ces conditions climatiques ont occasionné plusieurs départs de feu dans d'autres zones proches de l'incendie, notamment, au sud-est, à Vallejo et Crockett, à une trentaine de kilomètres à peine au nord d'Oakland, rapporte l'AFP.

L'agence des pompiers de Californie expliquait dimanche pouvoir prévoir la trajectoire du "Kincade Fire", même s'il est loin d'être maîtrisé. Plusieurs propriétés du comté de Sonoma, connu mondialement pour ses vins, auraient d'ailleurs été touchées par les flammes.

940.000 foyers privés d'électricité en prévention

Samedi, le fournisseur d'électricité PG&E avait annoncé prévoir de couper préventivement le courant à 940.000 foyers en raison des conditions météorologiques exceptionnelles. L'origine du feu n'a pas encore été déterminé, mais le fournisseur a fait état d'un incident sur l'une de ses lignes près du point d'origine du "Kincade Fire", sept minutes avant le départ des flammes, selon des médias locaux.

Cet événement rappelle aux autorités locales le traumatisant "Camp Fire", un autre incendie qui avait fait 86 morts dans le nord de l'Etat, en novembre 2018. Toute la Californie a été placée dimanche en état d'urgence par son gouverneur.