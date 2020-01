Des réservistes de l'armée se sont déployés lundi dans les zones ravagées par les feux de forêt dans trois Etats australiens, après un week-end catastrophique sur le front des incendies qui ont fait 24 morts depuis septembre. Plus de 6,3 millions d'hectares sont déjà partis en fumée.

Incendies en Australie : au moins 24 morts et des réservistes de l'armée déployés dans les zones ravagées

Une superficie presque équivalente à l'île d'Irlande est dévastée. Les incendies en Australie sont très violents depuis le 31 décembre avec au total près de huit millions d'hectares partis en fumée dans tout le pays.

Depuis le mois de septembre, 24 personnes ont été tuées dans ces incendies et plusieurs sont portées disparues. Les autorités et associations de protection de la faune et de la flore, estiment également que 480 millions d'animaux auraient péri en Nouvelle-Galles du Sud depuis le mois de septembre soit le début de la saison des feux de brousse.

Par ailleurs, 1.515 habitations ont été détruites sur un total de 2.500 bâtiments dévastés par les flammes.

En dépit de conditions météorologiques plus clémentes lundi, les autorités ont averti que la crise était loin d'être terminée, alors que les incendies, beaucoup plus précoces et virulents cette saison, ont transformé d'immenses étendues boisées en champs de cendres.

Des réservistes de l'armée déployés dans les zones ravagées par les feux de forêt

Le gouvernement a annoncé la plus importante mobilisation de réservistes de l'armée, avec l'appel de 3.000 personnes qui se sont déployées lundi sur la côte est avec pour mission d'aider à évaluer les dégâts, rétablir l'électricité et distribuer aide alimentaire ou carburant aux zones sinistrées.

Pour la première fois de l'histoire australienne, le gouvernement a aussi déployé son équipe d'aide médicale pour prêter son concours aux évacuations. Celle-ci sert en temps normal dans les pays étrangers touchés par des catastrophes naturelles.

Critiqué pour la lenteur de sa réponse, mais aussi pour son piètre bilan en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre conservateur Scott Morrison s'est engagé à reverser sur deux ans deux milliards de dollars australiens (1,2 milliard d'euros) de rentrées fiscales dans un fond national d'aide.

Epaulés par des renforts venus des Etats-Unis et du Canada, les pompiers australiens profitaient lundi de quelques précipitations et d'une baisse des températures pour s'attaquer à des feux échappant à tout contrôle, avant que le mercure ne remonte dans les prochains jours.