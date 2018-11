Incendies en Californie : le bilan s'alourdit à 42 morts, plus de 200 personnes portées disparues

Les incendies qui ravagent la Californie ont fait 42 morts, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités ce mardi matin. C'est l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Plus de 200 personnes sont portées disparues, et plus de 224.000 personnes ont été évacuées.

Les équipes de secours étaient, lundi soir, à la recherche de plus de 200 personnes portées disparues dans le nord de la Californie, alors que des vents secs et violents continuaient d'attiser les flammes des incendies qui ravagent l'Etat américain et ont fait au moins 42 morts selon le dernier bilan.

L'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie

L'incendie, baptisé "Camp Fire", est désormais le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, a déclaré lundi soir lors d'une conférence de presse Kory Honea, le shérif du comté de Butte, qui a précisé que les autorités étaient sans nouvelles de 228 personnes. Selon des représentants locaux, les corps de 13 victimes supplémentaires ont été découverts lundi et ce bilan pourrait encore s'alourdir. Le shérif Honea a dit que ses services avaient reçu plus de 1.500 demandes de vérification émises par des personnes sans nouvelles de leurs proches. La sécurité de 231 personnes faisant l'objet d'une demande a pu être vérifiée, a-t-il ajouté.

Le feu dans les collines de Californie #campfire . Les pompiers attendent un regain de vent pic.twitter.com/foChyavztI — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) November 12, 2018

Certains habitants brûlés alors qu'ils tentaient de fuir

Le bilan humain est le plus lourd de l'histoire de l'Etat, le précédent incendie de cette ampleur ayant fait 29 morts à Griffith Park en 1933. Plusieurs cadavres de victimes ont été retrouvés dans des véhicules embrasés alors que les habitants tentaient de fuir les lieux.

Plus de 7.100 bâtiments détruits, 224.000 personnes évacuées

L'incendie Camp Fire, situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Sacramento, a déjà détruit plus de 7.100 habitations et entreprises dans le nord de la Californie, ce qui constitue un bilan sans précédent dans l'histoire de l'Etat. Plus de 15.000 autres structures étaient encore considérées en danger lundi soir, alors que des vents secs et chauds devraient continuer de balayer la Californie et entretenir la progression des flammes jusqu'à mardi soir. Depuis le début des incendies dans plusieurs régions de Californie, plus de 224.000 personnes ont été évacuées.

Livrés à eux-mêmes, des dizaines de sinistrés du feu #CampFire vivent désormais sous des tentes, sur un parking de supermarché de #Chico parfois avec des enfants en bas âge pic.twitter.com/EfxahlOaGe — Eric de Salve (@edsRFI_US) November 12, 2018

Entre deux et quatre milliards de dollars de dégâts déjà estimés

Le président américain Donald Trump a répondu favorablement lundi soir à la demande du gouverneur Jerry Brown de déclarer l'état de catastrophe naturelle, ce qui permet le déblocage d'une aide fédérale.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Les dégâts touchant des biens assurés sont estimés entre deux et quatre milliards de dollars, a indiqué la banque Morgan Stanley dans un document lundi. Les flammes de Camp Fire ont brûlé plus de 45.000 hectares de terrain et seuls 25% du sinistre sont sous contrôle, précisent les autorités américaines.

Dans le sud de la Californie, le Woolsey Fire a emporté plus de 36.00 hectares de terrain et seuls 20% sont sous contrôle. Des ordres d'évacuation avaient été lancés pour 250.000 personnes dans les comtés de Ventura et Los Angeles, y compris les zones côtières de Malibu. Dans la nuit de dimanche à lundi, certaines zones de ces deux comtés ont été rouvertes.