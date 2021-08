Incendies : la communauté algérienne de Saint-Etienne entre abattement et colère

C'est une catastrophe environnementale, humaine et un conflit politique de plus qu'est en train de vivre l'Algérie. Une partie du pays est en proie aux flammes depuis lundi soir et au moins 28 soldats et 37 civils ont péri dans ces incendies.

Impossible d'échapper à ces images qui tournent en boucle dans les médias français et algériens mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Abdelkader est Algérien et habite Saint-Etienne. Il suit les événements à distance, démuni et triste de voir le pays à ce point touché : "On voit tous les jours les cadavres, les morts. Maintenant le feu est dans 14 départements, pas seulement la Kabylie. Comment un pays comme l'Algérie peut ne pas avoir de canadair ? Ca fait mal au cœur". Assis sur un banc du quartier Beaubrun-Tarentaize, Abdelkader a le regard vissé sur son portable, comme un ami, juste à côté de lui, qui visionne en boucle les vidéos. Et cette question qui revient souvent au moment d'analyser la situation : est ce que l'Etat Algérien est à la hauteur ? "C'est une question qu'on peut se poser. Point d'interrogation !" répond-il prudemment, avant d'interpeler son voisin. "Il me demande si l'Etat fait son boulot là-bas !" lui glisse-t-il avant de répéter qu'on "ne peut pas savoir".

Pour Akli, Kabyle stéphanois, cette catastrophe prouve encore une fois que le pouvoir algérien actuel n'est pas à la hauteur. © Radio France - DV

Pour Akli, kabyle de Saint-Etienne, les choses sont claires : cette catastrophe et sa gestion prouvent que l'Etat algérien a abandonné sa population. "Quand vous voyez ces gens essayer de défendre leur terre car il y a un incendie, une catastrophe et que l'Etat n'en parle pas" souffle-t-il. "On peut accepter la catastrophe mais on veut de l'aide. Je n'accepte pas ce massacre, flagrant, sous nos yeux. Depuis février 2019, il y a un soulèvement de toute l'Algérie pour dire à ce système mafieux de prendre ses bagages et de partir. Ce pouvoir est armé mais n'a aucune intelligence. Nous, le peuple, avec notre intelligence, nous allons les battre. On va les dégager. Un jour ou l'autre".

Cette colère face à une catastrophe aux lectures diverses s'exprimera une nouvelle fois ce samedi à 14h. Le rendez-vous hebdomadaire des Algériens de Saint-Etienne contre l'Etat depuis maintenant deux ans et demi.