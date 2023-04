Inculpation de Donald Trump : l'ancien président des États-Unis plaide non coupable à New York

Donald Trump a plaidé non coupable des charges à son encontre ce mardi, lors d'une audience pénale historique dans un tribunal de New York . L'ancien président américain, 76 ans, est visé par 34 chefs d'accusation. L'inculpation de Trump porte sur des paiements pour étouffer trois affaires gênantes avant l'élection de 2016, dont une relation extraconjugale avec Stormy Daniels, une actrice X. Il est notamment soupçonné d'avoir acheté le silence de l'actrice .

Si un procès se tient, il pèsera lourd dans sa tentative de remporter à nouveau la présidentielle en 2024. Le milliardaire clame son innocence et assure être victime d'une "chasse aux sorcières" orchestrée par les démocrates du président Joe Biden, qui lui aurait "volé" sa victoire à la présidentielle de 2020 . Cette inculpation d'un ancien chef d'État américain est une première historique dans l'histoire du pays.

Trump a-t-il voulu étouffer des affaires gênantes ?

Donald Trump a été inculpé par la justice new-yorkaise parce qu'il est soupçonné d'avoir "orchestré" une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016, a détaillé ce mardi le procureur de Manhattan :

un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant caché, aurait reçu 30.000 dollars pour garder le silence.

une femme qui se présentait comme une ancienne maîtresse aurait touché 150.000 dollars pour se faire discrète.

une actrice pornographique, Stormy Daniels, aurait perçu 130.000 dollars pour taire une prétendue relation extraconjugale alors que Donald Trump était marié à Melania.

Un des avocats de Trump a dénoncé une "triste" inculpation et a promis de la combattre.

Libéré sans contrôle judiciaire

L'ex-président américain a passé deux heures au tribunal pénal de Manhattan, avant de sortir devant les caméras. Il devait s'exprimer plus tard ce mardi (tôt ce mercredi en France), dès son retour en Floride. Donald Trump a été libéré par le tribunal pénal de Manhattan, sans aucune condition et mesure de contrôle judiciaire.

L'ancien président, le premier à subir un tel sort judiciaire, pourrait donc avoir à affronter un procès, même s'il va tout tenter pour éviter cette épreuve. Selon le juge qui lui faisait face lors de l'audience, le procès de Trump à New York pourrait débuter en janvier 2024.

Visage fermé

Donald Trump s'est montré peu expressif avant de pénétrer au tribunal, saluant sobrement la foule. Il est rentré ans la salle d'audience avec le visage fermé et l'air sévère. Auparavant, le septuagénaire a qualifié son sort, qui divise et secoue l'Amérique, de "surréaliste". Entouré de gardes du corps, l'ex-locataire de la Maison Blanche, était arrivé au palais de justice de Manhattan dans un convoi sous très haute sécurité, survolé par les hélicoptères des médias américains.

Donald Trump a dû se soumettre, au tribunal, au rituel imposé à tout prévenu : décliner son nom, âge et profession, effectuer un relevé d'empreintes digitales. En revanche, il a vraisemblablement échappé au fameux "mugshot" : la prise en photo d'identité judiciaire. Ces photos, prises généralement de face et de profil et cadrant le visage et les épaules, sont sources d'humiliations publiques pour les stars aux États-Unis.

Donald Trump lors de son arrivée à l'audience au tribunal de New York ce mardi © AFP - Ed JONES

Des militants pros et anti-Trump devant le palais de justice

Devant le palais de justice, des poignées de militants pour et contre Trump ont été séparés dès les premières invectives -- les autorités étant soucieuses que cette situation tendue, déjà au cœur d'une couverture médiatique exceptionnelle, ne dégénère pas. Ses détracteurs avaient déployé une immense banderole "Trump ment tout le temps".

Des opposants à Donald Trump devant le palais de justice à Manhattan © AFP - Leonardo Munoz

Des soutiens de Donald Trump devant le palais de justice de Manhattan © AFP - Leonardo Munoz