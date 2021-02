Inde : au moins 18 morts et 200 disparus après la rupture d'un glacier de l'Himalaya

En Inde, les recherches se poursuivaient lundi 8 février au matin pour tenter de porter secours aux personnes touchées par une crue impressionnante de la rivière Dhauliganga ayant eu lieu ce dimanche. Selon un bilan provisoire, la catastrophe a fait au moins 18 morts et 200 disparus, dans le nord du pays. Les images montrent une vague impressionnante déferler sur la vallée, possiblement à cause de la rupture d'un glacier de l'Himalaya.

C'était comme dans un film hollywoodien - un rescapé

Au total, 200 sauveteurs étaient mobilisés pour tenter de retrouver les disparus, dont la plupart travaillaient dans deux centrales électriques sur le barrage du Richiganga. "Nous étions à 300 mètres à l'intérieur du tunnel en train de travailler. Soudain, on a entendu des sifflements et des cris nous demandant de sortir", a raconté à l'AFP Rajesh Kumer, un rescapé. "Nous pouvions voir la sortie, quand l'eau a fait irruption. C'était comme dans un film hollywoodien." Si lui et onze autres de ses collègues ont pu être sortis rapidement, d'autres - 25 à 35 - selon les autorités - sont restés bloqués dans les tunnels des centrales, envahis par l'eau, la boue et les rochers.

Les autres disparus sont des riverains de la vallée, submergée par les eaux qui ont emporté des routes et des ponts. Plusieurs d'entre eux s'occupaient de leur bétail au moment de la crue, selon les autorités. "La terre tremblait comme lors d'un séisme", a déclaré l'un des habitants. Les autorités ont donc vidé deux barrages pour éviter que les eaux ne dévastent deux autres villes. Les habitants doivent également se tenir loin du Gange dans cette zone car la rivière Dhaulinganga en est un confluent.

Emmanuel Macron exprime la "pleine solidarité" de la France

Selon les autorités, cette crue peut être attribuée à la rupture d'un glacier de l'Himalaya ou à la vidange brutale d'un lac glaciaire (il y a 14 glaciers qui surplombent cette rivière). D'après les scientifiques, un quart de la fonte de glace observée sur l'Himalaya depuis 40 ans est due à la hausse des températures. Par ailleurs, le changement climatique et la déforestation accroissent les risques de rupture des glaciers.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a présenté dimanche ses condoléances aux familles des victimes et à l'Inde toute entière, se disant "profondément attristé", selon son porte-parole. "Les Nations unies sont prêtes à contribuer aux efforts de sauvetage et d'assistance en cours si nécessaire." Emmanuel Macron a lui exprimé "l'entière solidarité" de la France avec l'Inde, dans un tweet.