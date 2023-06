Inde : au moins 288 morts dans une catastrophe ferroviaire impliquant trois trains, près de 850 blessés

Les secours s'efforçaient ce samedi de désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses des wagons. Au moins 288 personnes sont mortes et 850 blessées vendredi soir en Inde après une collision entre trois trains. De nombreux cadavres recouverts de linceuls blancs gisaient à côté des voies sur le lieu du drame, dans l'État d'Odisha, à l'est du pays.

Selon Amitabh Sharma, le directeur des chemins de fer indiens, deux trains de voyageurs ont été "activement impliqués dans l’accident". Un troisième train, un convoi de marchandises, stationnait sur le site où s’est produite la tragédie, a-t-il déclaré sans fournir d’autres détails. "Le nombre de victimes sur le terrain ou de blessés est très difficile à évaluer pour le moment", a expliqué M. Sharma, car de nombreux passagers restent probablement pris au piège dans les décombres.

L'armée mobilisée sur le lieu de l'accident

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit "affligé"."Mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent rapidement", a-t-il tweeté. Le ministre des chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a annoncé qu’il allait se rendre d’urgence sur le lieu de l’accident, et que l’armée avait été mobilisée pour venir en aide.

L’Inde a connu plusieurs autres catastrophes ferroviaires dans le passé, mais la sécurité sur les rails s’est considérablement améliorée ces dernières années grâce à de nouveaux investissements massifs et à des mises à niveau technologiques. L'accident ferroviaire le plus meurtrier dans ce pays est celui du 6 juin 1981 quand, dans l'Etat de Bihar (est), sept wagons d'un train qui traversait un pont, sont tombés dans un fleuve, le Bagmati, faisant entre 800 et 1.000 morts.