Après deux mois de grève de la faim en Indonésie, Mathias Echène est dans un "état critique" alertent ses avocats

Aveyron, France

Deux mois sans manger. C'est le combat de Mathias Echène qui réclame sa libération, détenu, selon lui et ses proches, "arbitrairement" à Bali, en Indonésie. Depuis quelques jours, son état de santé est devenu très préoccupant.

18 kg en moins

Pour pousser le ministère des Affaires étrangères à agir, une dizaine de proches de l'homme d'affaires détenu à l'autre bout du monde ont défilé sous les fenêtres du Quai d'Orsay. Les jours de Mathias Echène sont comptés d'après son avocate, Clémence Witt : "Depuis le début du mois de mai c'est extrêmement difficile, mais cette semaine, il est passé sous la barre des -18 kg, il a commencé à ne plus pouvoir marcher, à presque ne plus pouvoir parler, à avoir énormément de nausées, de douleurs au cœur. On est extrêmement inquiet en ce qui concerne sa survie depuis quelques jours."

"On a tout respecté et malgré tout il ne se passe rien !"

La famille du prisonnier ne comprend pas pourquoi rien n'est fait pour le rapatrier en France et le soigner. "C'est maintenant que la colère arrive, explique l'une des sœurs de Mathias Echène, Éléonore. Avec ma sœur, on a tout respecté, on a attendu, laissé faire le Quai d'Orsay, le droit international et nos avocats. Et malgré tout, il ne se passe rien. J'ai envie de dire Monsieur le président de la République, est-ce que vous allez laisser mourir ce ressortissant français qui est victime d'un déni de justice ?"

"Il faut tout faire pour sauvegarder l’intégralité physique de nos ressortissants", insiste Stéphane Mazars, député (LREM) de la première circonscription de l'Aveyron. L'homme connait bien Mathias Echène. Il lui a rendu visite en février à Bali. "Il y a des pays souverains, qui ont leur propre système judiciaire, sur lesquels il est très difficile de poser des jugements ou de s’immiscer. Mais ce que je demande à mon gouvernement, que je soutiens, est de faire tout ce qu'il est en son possible pour agir."

Une pétition a été lancée par ses proches au début du mois de mai.