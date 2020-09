Indonésie : des anti-masques condamnés à creuser les tombes des malades du Covid-19

L'Indonésie est le pays le plus durement touché par le coronavirus en Asie du Sud-Est avec plus de 220.000 cas et près de 9.000 décès. Et pour faire passer les messages de prévention, les autorités locales ne reculent devant rien. Elles ont ordonné à 8 personnes refusant de porter le masque de creuser des tombes pour les victimes du Covid 19. Une punition mais aussi un avertissement pour dissuader les anti-masques d'enfreindre la loi de la province du Java orien­tal explique Suyono, le chef du district, au journal Jakarta Post.

En Indonésie, en plus du port du masque obligatoire, les écoles, parcs et attractions touristiques restent fermées. Toute personne testée positive au Covid-19, y compris les patients asymptomatiques, doit suivre une quarantaine obligatoire au sein d'installations choisies par le gouvernement.