Un tsunami a frappé ce vendredi la ville de Palu, sur l'île indonésienne des Célèbes, après un violent séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter. Les autorités ne sont pour le moment pas en mesure de fournir un bilan humain ni matériel, en raison de la tombée de la nuit. La ville de Palu compte 350.000 habitants, et elle est situé à près de 80 kilomètres de l'épicentre.

En Indonésie : un #tsunami s'est produit à #Palu suite à un tremblement de terre sous-marin de magnitude 7.5 aujourd'hui. L'alerte tsunami avait été levée quelques instants auparavant...

Crédits vidéo : Catastrophas Mundiales pic.twitter.com/QyysxPhzbM — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 28, 2018

Bâtiments en partie effondrés, routes et des trottoirs fissurés

Une vague a submergé plusieurs bâtiments. Le tremblement de terre a déclenché la panique chez les habitants qui ont fui dans les rues pour se réfugier plus en hauteur, selon des images des télévisions locales. La hauteur maximale de la vague a été de 1,5 mètres, a indiqué l'agence de géophysique. Des images diffusées par l'agence montrent un centre commercial très endommagé à Palu, avec au moins un étage effondré. D'autres photos témoignent de dégâts importants sur des bâtiments ainsi que sur des routes et des trottoirs fissurés.

Communications rompues pour 600.000 personnes

Les communications sont rompues avec les villes de Palu et de Donggala. L'aéroport de Palu a été fermé. Plus de 600.000 personnes vivent à Palu et Donggala.