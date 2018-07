Indonésie : plus de 500 randonneurs, dont une trentaine de Français, bloqués à Lombok après un séisme

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Plus de 500 randonneurs et leurs guides, parmi lesquels de nombreux étrangers dont une trentaine de Français, sont bloqués ce lundi au Mont Rinjani, site touristique populaire sur l'île de Lombok en Indonésie, au lendemain d'un puissant séisme qui a fait 16 morts et détruit des centaines de maisons.