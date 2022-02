Indre-et-Loire : des appels aux dons pour l'Ukraine commencent à se mettre en place

La solidarité s'organise en Touraine avec des appels aux dons pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui ont fui leurs pays. On évoque ce lundi plus de 500.000 personnes qui sont allées dans les pays frontaliers. Les communes de La Riche et Ballan-Miré lancent ou vont lancer un appel aux dons

La solidarité commence à s'organiser en Touraine pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui ont quitté leur terre pour les pays frontaliers. On parle ce lundi de 500.000 personnes qui fuient les combats. Première commune en Indre-et-Loire qui organise une collecte de biens de consommation, la ville de La Riche qui lance un appel aux dons sur sa page Facebook.

Un appel qui s'est fait dans l'urgence, sans lieu de stockage pour le moment. C'est à l'accueil de la mairie que les habitants peuvent déposer denrées et produits d'hygiène.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Valérie et Pierre apportent deux sacs, ils ont fait pour 60 euros de courses : "Il y a des biscuits du chocolat pour les enfants, des boîtes de conserves, de quoi se laver, on a pris un peu de tout, je crois que dans ces moments là il faut se serrer les coudes. J'ai une petite retraite mais je suis solidaire. C'est important de montrer qu'ils ne sont pas seuls". Brigitte a suivi à la lettre la liste des besoins, elle a fait un petit assortiment de mouchoirs, compresses, couches pour bébé. Elle reconnaît avoir peur : "C'est aux portes de l'Europe, on a jamais été aussi près. J'ai très peur donc je suis solidaire malgré mes petits moyens".

C'est un transporteur qui vient de Brest qui récupérera cette première collecte. Mercredi, direction la Pologne et ce n'est que le début assure Ouassila Soum la directrice générale des services à la mairie de la Riche : "On en est qu'aux prémices de cette collecte. On travaille dans l'urgence donc il faut s'adapter, être réactif, l'idée c'est d'aller plus loin".

La commune de La Riche qui appelle à un rassemblement de soutien au peuple ukrainien devant le parvis de la mairie ce mardi à midi.

La carte des jumelages

Autre mouvement qui s'enclenche, celui, via les comités de jumelage. Exemple à Ballan-Miré qui est jumelée avec la ville Polonaise de Oswiécim qui elle-même est jumelée avec Sambor, une commune Ukrainienne située tout proche de la Pologne. L'idée pour le comité de jumelage de Ballan-Miré est de lancer une collecte pour que les Polonais puissent ensuite distribuer les denrées à leurs homologues Ukrainiens qui se sont réfugiés chez eux.ôtel de ville à 18h30. Le comité de jumelage de Ballan-Miré recherche un transporteur et lance donc un appel aux bonnes volontés. Par ailleurs, la ville invite à un rassemblement, ce jeudi 3 mars, devant l'hôtel de ville.

Les pompiers de l'urgence internationale se mobilisent aussi en Touraine

Comme dans le reste de la France, les pompiers tourangeaux de l'urgence internationale se mobilisent aussi pour les réfugiés ukrainiens. Toute la journée de mercredi, ils lancent une collecte de produits alimentaires (lait, pâtes....), de vêtements chauds, de jouets, de produits d'hygiène, de produits désinfectants..... Les personnes peuvent déposer leurs produits, conditionnés dans des cartons, soit à la caserne de pompiers de Tours-Centre, boulevard Wagner, soit à la mairie de Chanceaux-sur-Choisille ou via la page facebook de Cédric Garanne, un des 18 sapeurs-pompiers de l'urgence internationale en Touraine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le camion doit partir jeudi soir, direction Limoges où se trouve le siège de l'association. Les dons seront envoyés très rapidement dans la ville de Chisinau, en Moldavie, pays frontalier de l'Ukraine.