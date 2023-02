INFOGRAPHIE - Un an de guerre en Ukraine : les dix dates-clés qui ont marqué le conflit

Metin Aktas/Peter Lazar/National police of Ukraine/Ukraine security service handout

Ce 24 février marques les un an de la guerre en Ukraine, envahie par la Russie. Entre l'annonce à la télévision d'une "opération militaire" par Vladimir Poutine et aujourd'hui, France Bleu revient sur les évènements qui ont marqué le conflit, en dix dates clés.

ⓘ Publicité

24 février 2022. À 4 heures du matin, Vladimir Poutine annonce à la télévision russe le début de son "opération militaire spéciale", l’invasion de l’Ukraine par les forces russes.

loading

Quelques minutes plus tard, la Russie bombarde de nombreuses villes ukrainiennes dont Kiev, la capitale. Les premiers soldats russes entrent en Ukraine via la Biélorussie, la frontière russe et la Crimée annexée depuis 2014.

Les forces russes entrent sur le territoire ukrainien, juste après le discours de Vladimir Poutine à la télévision. © AFP - Ukrainian Border Guard Committee

1er mars 2022. Dès le déclenchement du conflit, des milliers d’Ukrainiens trouvent refuge en Europe. Le 1er mars 2022, ils sont déjà 660.400 à avoir quitté le pays.

Les Ukrainiens, femmes et enfants essentiellement, quittent le pays dans les jours qui suivent le début du conflit. © AFP - PETER LAZAR

4 mars 2022. Après des combats dans l’enceinte même de la centrale, les forces russes prennent le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

La centrale nucléaire de Zaporijjia avant les frappes russes. © Maxppp - Kyodo

24 mars 2022. Début de la contre-offensive ukrainienne d’abord dans la région de Kiev, puis dans une grande partie du nord du pays au début du mois d’avril.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance la contre-offensive au printemps. © Maxppp - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

4 avril 2022. Les forces ukrainiennes découvrent des centaines de corps de civils dans la ville de Boutcha (banlieue de Kiev) qu’ils viennent de libérer. Les Occidentaux dénoncent les "crimes de guerre" commis par les soldats russes.

20 mai 2022. Après trois mois de siège, la ville de Marioupol tombe aux mains des Russes . Les derniers combattants ukrainiens, retranchés dans l’usine d’Azovstal se rendent.

23 juin 2022. Les chefs d’État et de gouvernement des 27 pays membres de l’Union européenne accordent à l’Ukraine et à la Moldavie le statut de candidats à l’Union européenne.

29 août 2022. Début de la grande contre-offensive ukrainienne qui lui permet de reprendre le contrôle de la région de Kharkiv ainsi que des territoires dans le sud du pays et dans le Donbass.

Dans le centre de Kharkiv, ville bombardée, tout n'est que ruines. © AFP - STRINGER / ANADOLU AGENCY

21 septembre 2022. Vladimir Poutine annonce la mobilisation partielle de dizaines de milliers d’hommes pour aller combattre en Ukraine. Des centaines de milliers de Russes fuient le pays .

De nombreux Russes quittent le pays pour tenter d'échapper à la mobilisation. © AFP - Davit Kachkachishvili

Le 8 octobre 2022. L' explosion d'un véhicule piégé déclenche un vaste incendie sur le pont de Crimée , infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne. Il sert notamment au transport d'équipements militaires de l'armée russe combattant en Ukraine.

Une partie du pont de Crimée s'effondre après l'explosion. © Maxppp - UKRAINE SECURITY SERVICE HANDOUT

11 novembre 2022. Après neuf mois d’occupation, la ville de Kherson est reconquise par l’armée ukrainienne . Le 30 septembre, Vladimir Poutine avait pourtant proclamé Kherson "russe pour toujours".

Des habitants de Kherson accueillent les militaires ukrainiens avec des fleurs. © AFP - Metin Aktas / ANADOLU AGENC