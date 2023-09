Inondations en Libye : un hôpital de campagne s'envole de la BA 125 d'Istres

Comme promis, la France envoie des hommes et du matériel en Libye pour aider les populations sinistrées après les inondations qui ont ravagé le pays. Ce mercredi, un convoi s'envole de la base aérienne 125 d'Istres à 16h30 avec à bord 20 tonnes de matériel, mais aussi des hommes de la sécurité civile et des sapeurs-sauveteurs et sapeurs-pompiers. Il s'agit de déployer sur place l'ESCRIM (Elément de Sécurité Civile Rapide d'Intervention Médicale), une structure médico-chirurgicale d'urgence.

"Nos premières actions seront d'ordre médical", explique Frédéric Harrrault, porte-parole de la Sécurité civile. Les structures hospitalières sur place ont été détruites par les inondations, ce qui oblige les "autorités locales à ventiler leurs victimes sur les hôpitaux plus loin (...) nous allons pouvoir prendre en charge une centaine de victimes par jour".

Un hôpital de campagne pour remplacer les structures détruites

Ce mardi, la France avait annoncé qu'elle allait envoyer sous "24 à 48 heures" un hôpital de campagne en Libye pour "porter secours aux populations durement frappées par des inondations dans l'est du pays", selon un communiqué de l'Élysée, précisant que "le président de la République a décidé l'envoi d'équipes d'urgence de la Sécurité civile et d'un hôpital de campagne".

Un autre avion s'envolera demain jeudi depuis Istres, selon les informations recueillies auprès de la BA 125.

Les inondations en Libye ont fait un nombre considérable de morts, qui pourraient se compter en milliers, et 10.000 disparus, a indiqué mardi un responsable de La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Le bilan reste néanmoins incertain, a indiqué Tamer Ramadan, lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève. "Nous n'avons pas de chiffres définitifs" du nombre de morts pour le moment, a-t-il dit, soulignant que "le nombre de disparus est proche de 10.000".