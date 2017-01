INSOLITE: Pour ne pas voir l'investiture de Donald Trump, des Américains se réfugient à Saint-Étienne !

Des centaines de milliers d'Américains vont se réunir ce vendredi à Washington pour suivre l'investiture de Donald Trump. D'autres, comme Gwenola et Steven, ont préféré partir loin, très loin pendant quelques jours, pour ne pas voir l'arrivée de ce président qui divise déjà l'Amérique.

6.458 kilomètres : c'est la distance qui sépare Washington et Saint-Étienne. Visiblement, Gwenola et Steven en avaient besoin. Pro-Clinton, inquiets, stupéfaits par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ils ont préféré se réfugier en France pendant quelques jours pour ne pas penser à l'investiture de leur nouveau Président. Et c'est donc à Saint-Étienne, chez des amis, qu'ils ont atterri.

Gwenola est française, donc on a planifié un voyage en France pour être loin de l'investiture. Même si Trump a été élu il y a deux mois, c'est toujours aussi surprenant de voir ce qu'il est en train de se passer". - Steven

Du vin mais pas de télévision ni de journaux pendant quelques jours

Gwenola et Steven viennent de l'Iowa, un État où Donald Trump est arrivé largement en tête des suffrages. Pour eux et pour leur entourage, qui votent majoritairement démocrate, le résultat des élections reste toujours aussi difficile à comprendre aujourd'hui. Et soulève à leurs yeux beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes pour l'avenir. Gwenola n'a pas voté à cette élection car elle n'a pas la nationalité américaine. Elle compte bien la prendre le plus rapidement possible, rien que pour pouvoir voter.

Être en France, pendant l'investiture de Trump, c'est une façon pour nous de gérer ce choc. Gwenola

Gwenola et Steven vont rester en France pendant un mois avant de retourner aux États-Unis, déterminés à s'investir dans la vie politique du pays.