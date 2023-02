TÉMOIGNAGE - Les Pompiers de l'urgence internationale racontent leurs actions en Turquie

L'aide internationale s'organise depuis le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Le bilan ne cesse de s'alourdir et dépasse désormais les 20 000 morts. Les Pompiers de l'urgence internationale, association humanitaire basée à Limoges, sont arrivés en Turquie dans la nuit de mardi à mercredi. Le travail a commencé pour aider les secours locaux dans les décombres et sauver le plus de vies. Le colonel Philippe Besson raconte leur expérience sur place.

France Bleu Limousin : Comment ça se passe depuis votre arrivée ?

Colonel Philippe Besson : On est arrivé mercredi matin à Ankara. On a fait la route Ankara-Kahramanmaraş, dans des conditions déjà difficiles puisqu'il faisait -15, il y a de la neige sur la route. Quand on est arrivé sur la zone de l'épicentre, on a commencé à avoir des dégâts sur les immeubles en périphérie. Plus on s'approchait, et plus les dégâts étaient importants. Au centre-ville, tous les immeubles d'habitation - qui sont assez hauts, entre huit et dix étages - se sont effondrés. Ils sont effondrés comme un millefeuille, donc effondré à plat, les étages les uns sur les autres. Dès qu'on est arrivé au centre de coordination de la sécurité civile Turcs, on été engagé immédiatement parce qu'il y avait une urgence. Ils avaient localisé des victimes vivantes, potentiellement vivantes, sous les décombres au centre ville. Donc ils nous ont demandé si on était opérationnel. On a dit oui et on est parti immédiatement, avec toutes les équipes, les chiens, tout le matériel sur sur le site, au centre ville de Kahramanmaraş.

Avez vous pu sauver des victimes lors de cette opération ?

Réponse : Oui, dès qu'on est arrivé. On a tenu compte des indications de la population. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout perdu, y compris les membres de leur famille, qui souhaitent qu'on intervienne. Ils ont entendu des bruits, ils sont en communication téléphonique avec eux, etc. On est obligés de faire la part des choses. On a fait passer les chiens. Sur l'une des zones, effectivement, il y a un premier chien qui a marqué. On a confirmé par un deuxième qui a marqué, puis un troisième. Donc là, on était sur de nous. On a commencé la recherche dans l'immeuble incliné à plus de 45 degrés, qui menaçait de se casser en deux. On a localisé deux victimes : une jeune fille de onze ans et puis sa maman qui, elle par contre, était décédée. C'est la maman qui a protégé le corps de la jeune fille. On peut dire ça comme ça. Puis, au bout de 7h, à peu près après, on a réussi à évacuer la jeune fille, qui a donc survécu, vivante. Elle a été prise en charge par une ambulance du Croissant-Rouge turc. En même temps, sur un autre immeuble, qui s'est effondré sur un autre, on a localisé par les trois chiens également, une dame de 62 ans avec qui on a pu parler. On la voyait pas encore. Et puis, en dégageant tous les décombres, en faisant du percement, en passant par la partie inférieure de l'immeuble, on a pu dégager cette personne, vers 21h30. Donc aussi, à peu près 8h de travail pour la dégager vivante et la faire prendre en charge par les ambulances turques. Pour l'histoire quand même : elle avait trois membres de sa famille qui étaient au-dessus d'elle, décédés, coincés dans les décombres, qui ont protégé le corps de cette dame. C'est une sombre histoire, mais on peut dire que ça s'est passé comme ça. On a réussi donc à faire le sauvetage de deux victimes vivantes. Et puis on a dégagé malheureusement plusieurs personnes décédées. Cette après-midi, encore un père et son bébé dans les bras, décédés tous les deux.

Vous parlez de ces deux personnes vivantes que vous avez pu sauver... C'est ce à quoi vous vous raccrochez, pour garder espoir sur le terrain ?

Réponse : Oui, très émouvant, très fort comme moment, parce qu'on a les familles qui sont à l'extérieur, qui attendent le moindre signe de survie, de vie. Des familles qui ont tout perdu et qui sont là dans leur immeuble, complètement effondré, avec leurs familles à l'intérieur. Donc oui, c'est très fort quand on peut dégager des victimes vivantes.

Vous qui avez l'habitude d'intervenir sur des terrains de catastrophes naturelles comme celui là, qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-ci, sur ce séisme-là ? Vous aviez déjà vu tout ça, de telle sorte ?

Réponse : Non, je pense que c'est le plus violent qu'on n'ait jamais rencontré. La zone est extrêmement étendue, au sud de la Turquie à la Syrie. Il y a des problèmes de coordination des secours parce que la zone est tellement étendue qu'il faut beaucoup d'équipes de secours. Il y a actuellement 95 équipes internationales qui sont sur l'ensemble de la zone. On va arriver à un bilan qui malheureusement va dépasser le séisme de 1999, où on était aussi présent. Les conditions climatiques sont très extrêmes. On est sur du -15 degrés la nuit. Les gens sont dehors... La Protection civile turque nous a dit qu'ici on travaillait dans des conditions extrêmes : le froid, la tension, la population qui est en forte attente et qui passe la nuit dehors autour de feux de camp, parce qu'ils n'ont plus rien pour l'instant. Il y a beaucoup de travail, y compris pour la protection civile turque qui fait vraiment le maximum pour nous aider.