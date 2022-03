Invasion de l'Ukraine : "les frères n'agissent pas de cette manière" dénonce un étudiant ukrainien de Nancy

Arrivé à Nancy quelques jours avant le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Artem, étudiant à l'école nationale supérieure de géologie suit les événements à distance et tente de participer à sa façon à l'aide aux réfugiés.

Le conflit se poursuit entre la Russie et l'Ukraine qui ne capitule pas. Un million et demi de personnes ont quitté le pays. D'autres étaient déjà à l'étranger avant le conflit et le vivent à distance. C'est le cas d'Artem Korniienko, 22 ans, étudiant à l'école nationale supérieure de géologie de Nancy. Il est à Nancy via le programme Erasmus et est arrivé en France juste avant le déclenchement de la guerre.

A quelques jours près, Artem se serait retrouvé coincé dans son pays, sous les bombes. Un étudiant rivé sur son téléphone portable pour suivre les événements : "les deux premiers jours, je passais la journée sur mon smartphone à la recherche de la moindre information. Maintenant, je comprends ce qu'il se passe, j'essaye de travailler et j'essaye d'aider en informant des réfugiés ou en donnant de mon temps".

Au début, je ne savais pas quoi faire"

Artem a participé à des opérations de collecte, il a manifesté ce week-end à Nancy. Il prend des nouvelles de ses parents et de son frère. Le jeune homme s'est demandé s'il devait rentrer en Ukraine : "au début, je ne savais pas quoi faire. J'ai 22 ans, et je n'ai pas d'expérience militaire. Je me suis dit que je serais plus utile en faisant mon devoir de citoyen qu'en tant que soldat. Pour l'instant, je suis plus utile comme ça". L'étudiant est persuadé que la Russie devra faire demi-tour face à la résistance ukrainienne.

Plus rien ne sera jamais comme avant estime Artem : "nous n'oublierons jamais cette agression russe. Quand Poutine parle de peuples frères, c'est de la manipulation. Les frères n'agissent pas de cette manière". Artem qui différencie malgré tout les dirigeants russes, leurs soutiens et la population pas au courant, manipulée par le Kremlin ou hostile à l'invasion.