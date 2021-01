Invasion du capitole à Washington : "C'est un mini coup d'État" pour un Sochalien expatrié aux États-Unis

Des centaines de manifestants favorables au président Donald Trump ont envahi ce mercredi le Capitole, à Washington, dans un climat insurrectionnel, interrompant la session du Congrès qui devait confirmer la victoire de Joe Biden. "Ce sont des scènes surréalistes", décrit Pascal Beauté, originaire de Sochaux, est restaurateur à Cap Canaveral en Floride. "On n'aurait jamais imaginé que ce genre de scènes pourrait se produire aux États-Unis", confie-t-il.

C'est vraiment surréaliste !

Des militants pro-Trump ont pénétré avec violence à l'intérieur du Congrès, obligeant ses membres à suspendre leurs séances. Des militaires de la Garde nationale ont été envoyés pour rétablir le calme après plusieurs heures d'extrême tension. Un couvre-feu est entré en vigueur dans la ville mercredi en fin d'après-midi. Une femme blessée par balle à l'intérieur du Capitole est décédée peu après, a indiqué la police sans précisions sur les circonstances du drame. "C'est ma fille qui m'a dit 'Regarde Papa, il se passe quelque chose au Sénat !', du coup on a allumé la télévision, et on a suivi ça en direct sur les chaînes américaines. C'état vraiment surréaliste !", raconte Pascal Beauté.

Le Sochalien n'aurait jamais pensé voir de telles images : "J'ai ressenti beaucoup de surprise, de la colère. Les gens ne comprennent pas comment on peut en arriver là. C'est un mini coup d'État !".