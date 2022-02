Invasion russe en Ukraine : l'association Loire Ukraine Russie prête à accueillir des réfugiés ukrainiens

Les troupes russes sont entrées en Ukraine jeudi 24 février. Le conflit couvait depuis plusieurs semaines, mais il a basculé après une allocution télévisée de Vladimir Poutine, le président de Russie. Un conflit qui déchire l'association Loire Ukraine Russie, la seule en France à regrouper les deux nationalités dans un seul groupe selon son secrétaire Jean Joumard.

Comment vivez vous ce conflit, cette invasion russe qui a débuté hier?

Jean Joumard : On le vit forcément mal puisque nous sommes une association culturelle et pas politique, ce qui explique que les choses se passent bien entre nous ici entre les gens venant d'Ukraine et de Russie. Cela étant, c'est vrai qu'on le vit forcément mal puisqu'on a beaucoup de liens là-bas, dans les deux pays, et ça pose beaucoup d'inquiétudes, notamment pour tous nos amis ukrainiens. La ville de Saint-Étienne est jumelée avec la ville de Lougansk, qui est quand même très proche de la Russie et qui est l'une des premières, la première qui a été touchée après les événements de 2015.

Avez-vous eu des nouvelles des personnes avec qui vous pouvez être en contact?

À Lougansk, c'est un peu difficile parce que d'abord, il y a eu huit ans de guerre avec tout ce que cela suppose, mais on a quand même des contacts. À Kiev? Les responsables de l'association Ukraine Loire, le pendant ukrainien de Loire Ukraine, sont réfugiés à Kiev depuis quelques années. Ils étaient déjà très, très inquiets. Mais on n'a pas de nouvelles. J'espère en avoir bientôt.

Comment vivez-vous ces images des hélicoptères russes, qui survolent le sol ukrainien?

Il y a pas seulement des hélicoptères, il y a des chars d'assaut, il y a des bombardements. Lougansk a été bombardée il y a quelques jours déjà, mais là, pour le coup, il y a effectivement des troupes russes au sol. Ce qui est très inquiétant. Parce que c'est d'abord un rapport humain. Vous savez, les Russes comme les Ukrainiens disent qu'au début, les trois pays Biélorussie, Ukraine et Russie étaient des pays frères. Il y a énormément de gens qui sont mariés ensemble, il y a beaucoup de mariages mixtes et donc il y a vraiment une douleur personnelle au -delà du politique. Il y a vraiment une douleur personnelle entre eux.

Il y a des familles qui sont déchirées, entre un père russe, une mère ukrainienne et un oncle biélorusse?

Oui, il y a des familles déchirées puisqu'il y a des familles dont les uns sont en Ukraine et l'autre partie de la famille est en Russie. Ceux qui étaient vers la frontière, ceux qui étaient plus près de Kharkov, ou Lougansk, beaucoup se sont réfugiés en Russie. J'ai eu des nouvelles. Beaucoup se sont réfugiés en Russie. Après, pour ceux qui sont beaucoup plus loin, le problème, c'est souvent "où aller"? L'Ukraine, ce n'est pas un pays très, très riche. Les familles n'y sont pas forcément très aisées. Donc quand vous partez, vous risquez de tout perdre.

Certaines peuvent donc préférer rester proches des lignes de front, sachant que c'est là le seul endroit qu'elles ont pour vivre?

Plutôt que de partir sans rien avoir, souvent, beaucoup sont forcés de rester, comme certaines familles étaient forcées de rester en France il y a 80 ans, les plus anciens s'en souviennent. Donc là, ils sont forcés de rester, sans savoir de quoi demain sera fait, mais avec tous les doutes que cela suppose.

Vous avez pris l'exemple de la France en 1940 et de l'Exode qui avait précédé l'avancée des troupes allemandes sur le sol français. C'est la même chose qui est en train de se produire là?

Oui, plus ou moins, sachant qu'il y a quand même une partie de l'Ukraine qui, aujourd'hui, n'est pas touchée. Moralement, elle est touchée, mais physiquement non. Mais on ne sait pas la volonté du président russe. Ça peut être de reprendre la totalité de l'Ukraine. Après, on voit bien qui il y a un pays qui agresse l'autre. Ça, c'est une certitude. Personne ne peut nier que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Ce serait tout à fait absurde de dire le contraire. Il faut d'abord penser aux populations qui souffrent. Il y aura peut-être un temps où la voie de la diplomatie reprendra. En tout cas, nous, on l'espère. Il y aura de toute façon, un temps peut être, où les réfugiés viendront. Si le gouvernement français est d'accord, on est prêt à accueillir nos amis ukrainiens sans problème.