Investiture de Trump : les entreprises alsaciennes qui exportent aux Etats-Unis s'inquiètent

Le programme de Donald Trump inquiète les entreprises alsaciennes qui exportent régulièrement aux États-Unis. Le protectionnisme du nouveau président des États-Unis pourrait conduire à une augmentation des droits de douane et un durcissement des réglementations.

500 entreprises alsaciennes exportent régulièrement vers les États-Unis d'après la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace. Pour l'entreprise de limonade Lisbeth – Sources de Soultzmat, les États-Unis sont leur premier client en terme d'exportation, Jacques Serillon, le directeur général est inquiet: "On se pose des questions sur les taxes potentielles qui vont renchérir le prix de notre produit haut de gamme, qui est déjà cher. Il y a pas mal de marchés qui se développent en Asie, Europe du Nord-Est, si le marché américain recule, on compensera par les autres pays."

Les viticulteurs pourraient aussi être touchés par la politique de protectionnisme de Donald Trump. A Ricqwiller, justement la famille Hugel exporte chaque année 12 000 à 15 000 caisses de vin. Jean Frédéric Hugel redoute les: "On se rappelle tous de l'épisode post 11 septembre quand les États-Unis ont décidé de partir en guerre en Irak, les américains vexés que la France ne les suivent pas auraient décidé de renommer leurs frites 'freedom fries' au lieu de 'french fries' et où les vins français ont vu une baisse claire et nette de leurs ventes."

Mais l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis fait aussi des heureux selon Christophe Antoine, conseiller en développement international de la Chambre de Commerce d'Alsace, en charge de l'Amérique du Nord : "J'ai eu un chef d'entreprise au téléphone, qui a une filiale aux États-Unis, il était plutôt content de l'arrivée de Donald Trump. Pour lui, finalement cela va faire bouger les choses là-bas. Une des idées de son programme c'est de faire baisser l'impôt sur les sociétés, ce qui veut dire plus d'argent pour lui et sa filiale aux États Unis donc des investissements plus importants pour les États-Unis donc un marché plus dynamique que celui qui existe en France ou en Europe." Le programme économique du nouveau Président des États-Unis est donc attendu impatiemment.