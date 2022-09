Mort de Mahsa Amini en Iran : au moins 50 morts dans les manifestations réprimées, internet coupé

Ils protestent contre la mort de Mahsa Amini. La jeune femme, âgée 22 ans, a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour "port de vêtements inappropriés" par la police des mœurs chargée de faire respecter le code vestimentaire de la République islamique. Elle est décédée trois jours plus tard à l'hôpital.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des Iraniennes brûler leur voile pour s'opposer à l'omniprésence de la police des mœurs. Dans la rue, au péril de leur vie, d'autres manifestent. Selon l'ONG Iran Human Rights ce vendredi, ce sont désormais au moins 50 personnes qui sont mortes dans des manifestations réprimées.

Dans la République islamique, les femmes doivent se couvrir les cheveux et n'ont pas le droit de porter des manteaux courts ou serrés ou des jeans troués.

Internet coupé

Les autorités iraniennes ont également fortement restreint l'accès à internet et aux réseaux mobiles, pour tenter de limiter les capacités de rassemblement des manifestants et pouvoir les réprimer à huis clos, selon des ONG. Les défenseurs des droits humains s'inquiètent notamment du blocage d'Instagram, réseau social extrêmement populaire en Iran, qui pourrait permettre une répression "à l'abri des regards", selon Amnesty International. L'application Whatsapp est également touchée.

NetBlocks, un site basé à Londres qui observe les blocages d'internet à travers le monde, a décrit les restrictions comme "les plus sévères" en Iran depuis la répression meurtrière des manifestations de novembre 2019, provoquées par l'augmentation du prix des carburants, quand internet avait été presque totalement coupé. L'organisation affirme que les réseaux mobiles ont été temporairement suspendus "à l'échelle nationale". Les observateurs ont parfois relevé un ciblage géographique des blocages, notamment dans le Kurdistan (nord-ouest), région d'origine de Mahsa Amini, où ont eu lieu certaines des manifestations les plus violentes.

Le gouvernement a bloqué internet car il veut empêcher les gens de partager avec le monde extérieur les preuves des atrocités commises par l'Etat

Les restrictions "compliquent" la publication de vidéos des manifestations, mais "elles continuent de circuler", selon Mahsa Alimardani, chercheuse sur l'Iran pour l'organisation de défense des droits Article 19. Parmi ces vidéos publiées sur les réseaux figurent celles de femmes brûlant leur voile, des manifestants déchirant des effigies des dirigeants de la République islamique, mais aussi des forces de l'ordre tirant sur la foule.

Amnesty International se dit "très préoccupée par les perturbations d'accès à internet et aux réseaux mobiles provoquées par les autorités", et appelle la communauté internationale à faire rapidement pression pour que Téhéran "cesse de tuer et blesser encore plus de manifestants à l'abri des regards". Hadi Ghaemi, le directeur du CHRI, estime que "la possibilité d'un bain de sang est maintenant réelle". Selon lui "le gouvernement a bloqué internet car il veut empêcher les gens de partager avec le monde extérieur les preuves des atrocités commises par l'Etat".

Après l'interdiction de plusieurs plateformes ces dernières années, comme Facebook, Twitter, Telegram, Youtube ou TikTok, Instagram et WhatsApp sont devenus les réseaux sociaux les plus largement utilisés en Iran.