Iran : il y a un an, la mort de Mahsa Amini après son arrestation pour ne pas avoir assez couvert ses cheveux

Il y a un an jour pour jour, le 16 septembre 2022, en Iran, une jeune femme kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini décédait à Téhéran après son arrestation par la police des moeurs pour ne pas avoir assez couvert ses cheveux avec un voile, conformément aux obligations vestimentaires de la République islamique. Sa famille affirme qu'elle est décédée des suites d'un coup à la tête, mais les autorités nient cette version des faits.

ⓘ Publicité

Sa mort a entraîné des mois de manifestations , réprimées dans le sang et les arrestations , mais le soulèvement baptisé "Femme, Vie, Liberté" se poursuit malgré tout et apparaît comme l'un des plus grands mouvements de protestation de la population iranienne depuis la révolution de 1979.

À lire aussi Iran : la police des mœurs dissoute, un geste envers les manifestants

Mahsa Amini est devenue le symbole de la lutte contre le port du voile en Iran. Son décès a conduit de plus en plus d'Iraniennes à défier le régime, en refusant de couvrir leurs cheveux. De nombreux hommes iraniens aussi sont descendus dans la rue pour soutenir ce mouvement et réclamer globalement plus de liberté.

Des sanctions annoncées par plusieurs pays contre des responsables iraniens

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi, à la veille du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, des sanctions visant plusieurs responsables iraniens dont le ministre de la Culture et le maire de Téhéran.

Ces sanctions, décidées en coordination avec les Etats-Unis, le Canada et l'Australie, "se concentrent sur les hauts responsables iraniens responsables de la préparation et de l'application de la loi iranienne sur le port obligatoire du hijab", a expliqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans le pays, les autorités iraniennes ont redoublé de fermeté ces derniers jours, à l'approche du premier anniversaire de la mort Mahsa Amini, pour tenter d'éviter une reprise des manifestations qui avaient placé les femmes au premier rang de la contestation à l'automne 2022.