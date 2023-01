Iran : l'exécution d'un Irano-Britannique provoque l'indignation

L'agence Mizan, agence de presse de l'appareil judiciaire iranien, a annoncé ce samedi l'exécution d'Alireza Akbari, un binational irano-britannique et ancien vice-ministre de la Défense, condamné à mort pour espionnage, provoquant l'indignation du Royaume-Uni, de la France ou encore des États-Unis.

Ancien haut responsable de la défense iranienne, Alireza Akbari, 61 ans, avait été condamné pour "corruption sur Terre et pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements" au Royaume-Uni, selon Mizan Online. Son exécution est intervenue trois jours après l'annonce par la justice iranienne de la condamnation à mort de cet homme, présenté comme ayant été un "espion clé" pour le "Secret intelligence service" britannique (SIS) en raison de "l'importance de sa position". Cette annonce avait provoqué la colère de Londres qui a demandé la non exécution de la sentence.

"L'Iran doit cesser l'exécution du ressortissant britannique et iranien Alireza Akbari et le libérer immédiatement ", avait réagi le chef de la diplomatie britannique James Cleverly. "Il s'agit d'un acte politiquement motivé par un régime barbare qui a un mépris total pour la vie humaine" , selon lui.

Un acte "barbare", "odieux", "inacceptable"

Cette exécution est un "acte barbare" qui "ne restera pas sans réponse", a réagi ce samedi le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly. "Nous demandons au régime (iranien) de rendre des comptes pour ses effroyables violations des droits humains".

"L'exécution d'Alireza Akbari est un acte odieux et barbare", écrit ce samedi Emmanuel Macron sur son compte Twitter. "Son nom s'ajoute à la trop longue liste des victimes de la répression et de la peine de mort en Iran. Solidarité avec le Royaume-Uni. Solidarité avec le peuple iranien." Plus tôt dans la journée, l'ambassadeur d'Iran à Paris a été "convoqué une nouvelle fois" a indiqué le ministère des Affaires étrangères, "pour exprimer notre indignation" et le prévenir que "les violations répétées du droit international par l'Iran ne pourront rester sans réponse, particulièrement s'agissant du traitement de ressortissants étrangers que ce pays détient arbitrairement", a souligné le ministère.

La diplomatie américaine, quant à elle, s'est dite "horrifiée" de l'exécution d'Alireza Akbari, ajoutant "se tenir aux côtés du gouvernement britannique" contre un acte "injuste." Les "détentions arbitraires, aveux forcés et exécutions politiquement motivées sont complètement inacceptables et doivent s'arrêter", a ajouté un porte-parole du département d'Etat.

Un contexte tendu

L'Iran annonce régulièrement l'arrestation d'agents soupçonnés de travailler pour des services de renseignements étrangers, notamment d'Israël. Les relations entre Téhéran et Londres ont été plombées ces dernières années par l'arrestation de plusieurs binationaux. Début décembre, l'Iran a exécuté quatre personnes accusées de coopérer avec les services de renseignement israéliens.

L'exécution d'Akbari intervient alors que l'Iran a été secoué par des manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini , une Kurde iranienne de 22 ans, après avoir été arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes. La justice iranienne a confirmé la condamnation à mort de 18 personnes en lien avec les manifestations, selon un décompte établi par l'AFP à partir d'annonces officielles. Parmi eux, quatre ont déjà été exécutés.