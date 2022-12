Iran : la police des mœurs dissoute, un geste envers les manifestants

L'annonce de l'abolition de la police des mœurs, considérée comme un geste envers les manifestants, est intervenue après la décision samedi des autorités iraniennes de réviser une loi de 1983 sur le port du voile obligatoire, imposé quatre ans après la révolution islamique de 1979 dans le pays.

Cette même police des mœurs avait arrêté Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, pour "port de vêtements inappropriés" le 13 septembre à Téhéran. Trois jours plus tard, les autorités avaient annoncé la mort de la jeune femme, survenue lors de sa détention. Selon des militants des droits de l'homme et sa famille, Mahsa Amini a succombé après avoir été battue, mais les autorités ont lié son décès à des problèmes de santé, démentis par ses parents.

Sa mort a déclenché une vague de contestation sans précédent en Iran , principalement menée par des femmes qui enlèvent et brûlent leur foulard lors des manifestations en criant "Femme, vie, liberté". Malgré la répression qui a fait plus de 300 morts, le mouvement de protestation se poursuit. La contestation a même débordé des rues de Téhéran en s'invitant dans les stades de football qatariens : lors de leur premier match de coupe de monde, les onze joueurs de la sélection iranienne se sont abstenus de chanter leur hymne national en signe de soutien aux victimes des manifestations, et des "Azadi ! Azadi !" ("Liberté! Liberté!") se sont élevés des tribunes.

"La police des mœurs (...) a été abolie par ceux qui l'ont créée", a indiqué samedi soir le procureur général Mohammad Jafar Montazeri, cité dimanche par l'agence de presse Isna. Connue sous le nom de Gasht-e Ershad, la police des mœurs, a été créée sous le président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), pour "répandre la culture de la décence et du hijab". Formée d'hommes en uniforme vert et de femmes portant le tchador noir, cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter un code vestimentaire strict, les femmes enfreignant ce code risquant l'arrestation.

Samedi, le procureur Mohammad Jafar Montazeri, a annoncé que "le Parlement et le pouvoir judiciaire travaillaient" sur la question du port du voile obligatoire, sans préciser ce qui pourrait être modifié dans la loi. La question est ultra-sensible en Iran, où deux camps s'affrontent : celui des conservateurs qui s'arc-boutent sur la loi de 1983 et celui des progressistes qui veulent laisser aux femmes le droit de choisir de le porter ou non. Selon cette fameuse loi en vigueur depuis 1983, les femmes iraniennes et étrangères, quelle que soit leur religion, doivent porter un voile et un vêtement ample en public. Pantalons serrés et shorts sont interdits, cheveux relâchés aussi.

Depuis la mort Mahsa Amini et les manifestations qui ont suivi, un nombre grandissant de femmes se découvrent la tête, notamment dans le nord huppé de Téhéran. Le 24 septembre, une semaine après le début des manifestations, le principal parti réformateur d'Iran avait exhorté l'État à annuler l'obligation du port du voile.