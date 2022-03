Belfort : salariée d'Alstom et ukrainienne, elle active son réseau pour accueillir une famille de réfugiés

Elle a activé ses contacts professionnels en Ukraine pour identifier une famille en détresse qu'elle pourrait accueillir chez elle. Biyana, belfortaine originaire de Crimée et salariée d'Alstom, héberge depuis ce mercredi une maman et ses deux adolescents qui ont fui la ville martyre de Kharkiv.

lls font partis des tous premiers réfugiés ukrainiens accueillis en Franche Comté. Irina, 43 ans, ses deux enfants, Bogdan 15 ans et Victoria 12 ans, sont arrivés à Belfort tôt ce mercredi matin en provenance de Kharkiv, ville martyre à l'est de l'Ukraine, au terme d'un périple de près d'une semaine.

Tous les trois sont hébergés chez Biyana Abibullayeva, belfortaine originaire de Crimée en Ukraine. Biyana, 38 ans, travaille chez Alstom transport où elle s'occupe notamment de la commande de 130 locomotives pour les chemins de fer ukrainiens.

"Nous ne voulions pas quitter l'Ukraine, mais devant la violence de l'offensive, on s'y est résolu" Copier

Jeudi dernier, au premier jour de l'offensive russe en Ukraine, elle s'effondre d'émotion au travail. "Mes collègues et cadres d'Altstom ont tout mis en œuvre pour m'entourer. Et m'ont encouragé à me consacrer à l'aide de mes compatriotes". Biyana se tourne tout naturellement vers les fournisseurs ukrainiens avec qui elle avait l'habitude de traiter, notamment pour le marché des locomotives. "Un des fournisseurs m'a rappelé pour me supplier de prendre en charge sa famille. Etablie à Kharkiv, elle assiste, traumatisée, au déluge de bombes".

Une photo de Kharkiv au début de cette semaine, échangés par des habitants de la ville - DR

La petite famille avait commencé à migrer vers l'ouest de l'Ukraine, déterminée à rester au pays pour ne pas l'abandonner. "C'est sur le chemin que j'ai pu les joindre pour leur offrir mon accueil. Ils ne voulaient pas quitter l'Ukraine. Mais devant la violence de l'offensive, ils s'y sont résolus". Un voyage en voiture et en train de près d'une semaine, jusqu'à Belfort.

"Un de mes fournisseurs m'a supplié de venir en aide à sa famille" Copier

"Dans notre esprit, en panique, nous partions pour deux jours, pensant revenir très vite" explique Irina, la maman qui a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Très vite, elle en revient à la résistance à Kharkiv. "eLes habitants de la ville ne se rendront jamais. Mon propre mari est retourné défendre cette deuxième ville du pays, au péril de sa vie. Il croit dur comme fer, comme nous tous, à la victoire ukrainienne. L'Ukraine ne peut pas perdre".

Irina, Bogdan et Victoria, l'une des premières familles ukrainiennes accueillie en Franche-Comté

Salariée d'Alstom et ukrainienne, elle active se réseau pour accueillir une famille