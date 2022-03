Isérois mobilisés pour l'Ukraine : "Comment continuer la vie normale alors que ces gens ont besoin d'aide ?"

Depuis un mois et le début de la guerre en Ukraine, les exemples de solidarité se multiplient en Isère. Nouvel exemple avec Mikal Houadria, qui a aidé des Ukrainiens à fuir le pays et les bombes.

Accueil de réfugiés, aide matérielle, financière... Les exemples de solidarité avec le peuple ukrainien ne manquent pas en Isère depuis le déclenchement du conflit il y a près d'un mois. C'est ainsi qu'un Isérois, Mikal Houadria, a rejoint la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie afin d'aider les habitants à fuir et rejoindre les gares ou les aéroports. Il était notre invité ce mercredi 23 mars, avant de repartir en Pologne demain.

Pourquoi ce projet ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le mener ?

Mikal Houadria : Ça a commencé en rencontrant des Ukrainiennes qui cherchaient un logement sur Grenoble au tout début de la guerre. Puis là, en les rencontrant, je me suis rendu compte que c'était au fond des gens comme nous, qui avaient une vie, des études en cours et pour eux tout s'est arrêté soudainement. Et ça m'a fait réfléchir : comment continuer à vivre normalement alors que ces gens, qui ne sont finalement pas loin, ont besoin d'aide désespérément ?

Et vous êtes donc partis vers la frontière Ukraine-Hongrie, comment vous avez vécu la situation sur place ? Comment ça s'est passé ?

Ça a été toute une mobilisation, assez prenante, avec une belle solidarité qui s'est construite autour de ça. Quand on est arrivé, on a commencé à voir des camions de la Croix-Rouge de plus en plus fréquents sur la route, des drapeaux, des plaques d'immatriculation ukrainiennes. Et puis, quand on est arrivé la première fois, on a déposé du matériel, ce qui a été un moment de soulagement : tout le matériel qui avait été amené sous notre responsabilité, on l'a amené à bon port. Puis la deuxième phase du projet - faire le "go-fast", le taxi pour les gens - s'est mise en place. On s'est rendu compte du soulagement des gens.

Vous étiez attendu ? Il y a des gros besoins sur place ?

Oui, surtout sur des petits centres de réfugiés comme ceux sur lesquels on est intervenus. Dans ces endroits-là, il n'y a pas de bus, pas beaucoup d'aides gouvernementales. Ce sont des ONG qui s'en occupent ou des congrégations religieuses. Ils font avec les moyens du bord. Au niveau nourriture, ce n'est pas vraiment un problème, en revanche, c'est le transport logistique qui pose le plus grand problème.

J'imagine que vous avez fait beaucoup de rencontres sur place. Quelle a été la plus marquante pour vous ?

Il y a eu tellement de réfugiés qui m'ont marqué. Notamment un Slovaque, qui est là-bas depuis trois semaines ou un mois. Comme moi, il faisait du transport dans les deux sens, il amène des réfugiés et du matériel. On voit qu'il n'en peut plus, la fatigue se voit dans ses yeux, mais il continue, malgré le fait qu'il a un enfant en bas âge qui l'attend en Slovaquie.

Vous êtes rentrés à Grenoble samedi et vous repartez déjà très bientôt pour la Pologne. Pourquoi ?

Beaucoup de gens se sont mobilisés, via une cagnotte Leetchi - à retrouver sur notre page Facebook "Transport solidaire" - et il nous reste encore de l'argent. Nous avons donc la responsabilité de le dépenser le plus sûrement possible. On a donc décidé d'aller en Pologne, où il y a des grands centres de réfugiés, pour essayer de récupérer les familles qui n'ont nulle part où aller ou qui veulent revenir s'installer en France. On se coordonne avec des familles d'accueil ici en France. Et nous, on va les amener du point A au point B le plus facilement possible.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'adresse à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, les autorités françaises font assez pour soutenir les Ukrainiens ?

Oui, il y a beaucoup de mobilisation. Mais sur le terrain, nous avons aussi à faire face aux minorités en Ukraine, tels que les Africains ou les Roms, qui n'ont pas nécessairement de passeports biométriques ukrainiens. Il y a beaucoup plus de difficultés de leur trouver un permis de séjour en France. Certains se voient même parfois refuser l'entrée à la frontière polonaise. J'ai pris en voiture un Guinéen qui avait dû faire demi tour à la frontière polonaise et donc il tentait de passer à travers la Hongrie parce qu'on ne laissait pas entrer en Pologne. Donc il y a des gens qu'on oublie un peu dans cette guerre et qui ont aussi à faire face aux conséquences de cette guerre.