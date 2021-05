Israël et le Hamas ont conclu un cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Israël et le Hamas ont conclu jeudi soir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, grâce à la médiation de l'Egypte. Il est entré en vigueur à 1h ce vendredi matin, après plus de 10 jours d'affrontements très violents.

Après d'intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d'affrontements, leur confrontation la plus meurtrière depuis des années. Au moins 232 personnes sont mortes côté palestinien, dont 65 enfants et près de 2000 blessés ont été blessées. En Israël, les autorités font état de 12 morts et de centaines de blessés.

Cette trêve négociée par l'entremise de l'Egypte mais aussi du représentant de l'ONU au Moyen-Orient et des Américains a été validée hier par la direction politique du Hamas et par le cabinet de sécurité israélien. L'Egypte va d'ailleurs envoyer deux délégations à Tel-Aviv et dans les Territoires palestiniens pour veiller au respect du cessez-le-feu.

Un cessez-le-feu sans conditions

Ce cessez-le-feu est sans conditions, c'est selon Israël "le calme pour le calme", même si l'armée israélienne se réserve le droit de poursuivre ses opérations si des roquettes partent encore de Gaza. À Jérusalem, le cabinet de sécurité a approuvé le cessez-le-feu à l'unanimité, estimant, selon les médias israéliens, avoir considérablement affaibli le Hamas en visant ses drones, ses unités anti-chars, ses tunnels et ses outils d'espionnage et de cyber-guerre. Israël affirme également qu'il ne changera rien à sa politique menée à Jérusalem-Est, la partie occupée de la ville, là où le conflit a trouvé racine, malgré les demandes du Hamas.

En revanche, avec l'Egypte comme intermédiaire, les deux parties pourront négocier des compléments à ce cessez-le-feu, par exemple, la libération de deux otages civils israéliens détenus à Gaza depuis six ans et la restitution des corps de deux soldats morts en opération là-bas lors du conflit il y a sept ans.

Dès l'entrée en vigueur de la trêve, des milliers de Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues du centre de Gaza City. Des manifestations de joie se sont aussi multipliées dans des villes de la Cisjordanie occupée.

Une aide humanitaire pour Gaza

Le président américain, Joe Biden, assure que Washington et les Nations Unies vont fournir rapidement une aide humanitaire pour la reconstruction de la bande de Gaza. Joe Biden considère ce cessez-le-feu comme "une vraie opportunité" d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens, tout en exprimant sa "sincère reconnaissance" à l'Egypte pour son rôle dans les négociations. "Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.