Israel - Palestine : comment expliquer la nouvelle flambée de violence ?

Depuis ce vendredi 5 août 2022 une nouvelle flambée de violences secoue Israël et la Palestine. C'est le pire affrontement depuis la guerre éclair de l'an passé en 2021. Explications.

De nouvelles violences ont éclaté en cette fin de semaine entre Israël et Palestine. Depuis hier vendredi 5 août, des frappes ont lieu de part et d'autres. L'armée israélienne revendique la mort de quinze combattants du Djihad islamique tandis que les autorités palestiniennes font état de onze mort dont une fillette et des dizaines de blessés.

À l'origine des tensions

Les forces de sécurité israéliennes mènent des opérations quasi-quotidiennes en Cisjordanie depuis la fin du mois de mars. Cela fait suite à des attaques menées par des Palestiniens et des Arabes isaéliens en Israël et en Cisjordanie où 19 personnes sont mortes, majoritairement des civils. Le Djihad islamique est le principal groupe islamiste armé palestinien après le Hamas..

C'est l'arrestation, en début de semaine, d'un des chefs du Djihad islamique en Cisjordanie occupée qui a vraisemblablement provoqué cette nouvelle vague de violences. Selon une source sécuritaire palestinienne il s'agit de Bassam Saadi, liés aux réseaux de financement du groupe. Craignant des représailles, Israël a mené ce vendredi 5 août une opération qualifiée de "préventive" et "contre-terroriste", avec des frappes sur Gaza. Onze personnes ont été tuées parmi lesquelles l'un des chefs du Djihad islamique.

Le djihad islamique revendique une centaine de roquettes sur Gaza

La réplique a été quasi immédiate, ce vendredi en fin d'après-midi le groupe a lancé des roquettes sur Israël. La branche armée du Djihad islamique, les brigades Al-Qods, a revendiqué une salve de plus de 100 roquettes vers le sol israélien. La plupart ont été interceptées et détruites, il n'y a eu que quelques blessés. Le Djihad islamique a affirmé qu'il ne s'agissait là que d'une première réponse à l'assassinat d'un de ses chefs. Les tirs se sont poursuivis la nuit. Ce samedi le groupe a exclu l'option d'un cessez-le-feu.

Israël envisage une semaine de raids sur la bande de Gaza

Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces israéliennes ont également arrêté en Cisjordanie, 19 membres du Dihad islamique. Les frappes de l'armée israélienne se poursuivent ce samedi sur Gaza. L'Etat hébreu explique viser des sites appartenant au Djihad islamique.

Au total, quinze combattants ont été tués dans les raids estimée l'armée israélienne. Les autorités de Gaza font, elles, état de onze mort dont une fillette de cinq ans et plus de 80 blessés.

C'est la pire flambée de violence depuis la guerre de 11 jours en mai 2021 entre l'Etat hébreu et les organisations armées de Gaza. Le conflit avait fait 260 morts côté palestinien, et 14 en Israël, dont un soldat. Israël a annoncé ce samedi qu'elle se préparait à une semaine de raids sur la bande de Gaza. De son côté l'Egypte, intermédiaire historique entre Israël et les groupes armés palestiniens, a indiqué vouloir mettre en place une médiation, le pays pourrait accueillir dès ce samedi une délégation du Djihad islamique.

L'Union Européenne inquiete

Face à ces nouvelles violences, l'Union européenne réagit ce samedi. L'UE, par la voix du porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrel, a exprimé sa "vive inquiétude" et appelle les deux parties à un "maximum de retenue" pour éviter une nouvelle escalade.

Le match amical entre l'Atlético Madrid et la Juventus Turin prévu demain dimanche à Tel-Aviv est annulé.