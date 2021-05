Israël : le quotidien du footballeur Gaëtan Varenne au rythme des roquettes

La situation est toujours aussi tendue en Israel après une semaine de guerre en Juifs et Palestiniens. Plus de 200 personnes sont décédées. Les frappes aériennes sont intenses sur la bande de Gaza. Des roquettes ont également été tirées sur la ville de Beershebba où réside Gaëtan Varenne, footballeur professionnel, né au Puy en Velay. Il a grandi et à été formé entre le Puy et Cournon d'Auvergne avant de vivre sa vie de footballeur en Israël où il vit peut-être en ce moment l'une de ses pires expériences hors football depuis qu'il a rejoint le pays en 2013.

"Le matin on part à l'entrainement, on n'a pas dormi"

Il y avait eu aussi un conflit d'un mois et demi en 2014, mais ce qui se passe depuis une semaine est naturellement très difficile à vivre. "Le conflit on le ressent bien" explique-t-il, "parce qu'on a l'alerte à la roquette tous les jours à Beersheba. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment. C'est stressant. L'alarme retentit dans toute la ville. On a 45 secondes pour se mettre dans un abri antimissile dans chaque maison". Et au milieu de tout ça, il y a le ballon rond. La situation est difficilement compatible avec le métier de footballeur professionnel : "C'est difficile à vivre, toute la nuit. Le matin on part à l'entrainement , on n'a pas dormi. Moi, j'ai décidé depuis deux jours de m'entraîner, avec une autre partie de l'équipe, dans le centre d'Israël pour avoir un peu plus de calme en ce moment". Malgré tout, c'est grâce au foot que Gaëtan Varenne parvient un peu à décompresser. "On essaye au maximum de vider la tête, de continuer à être focalisé sur le championnat parce que quand même, le championnat continue" s'encourage-t-il, même si les matchs sont annulés à cause du conflit et qu'il ne devrait pas reprendre tant que les armes n'ont pas été posées.