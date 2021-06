Israël : Naftali Bennett devient Premier ministre, Netanyahu écarté du pouvoir

Une nouvelle page de l'Histoire d'Israël s'est tournée ce dimanche 13 juin avec la fin de 12 ans de règne ininterrompu du Premier ministre Benjamin Netanyahu, écarté par un vote de confiance du Parlement à une coalition hétéroclite menée par son ancien allié Naftali Bennett. Ce changement à la tête du gouvernement est entré en vigueur dès la fin du vote historique : 60 députés ont voté pour la nouvelle coalition, qui va de la droite à la gauche, en passant par l'appui d'un parti arabe, et 59, principalement du parti Likoud de Netanyahu, de l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes, s'y sont opposés.

Dès l'annonce du résultat, des Israéliens ont célébré la victoire de Bennett dans les rues de Tel-Aviv et Jérusalem, théâtres de manifestations anti-Netanyahu pendant un an.

Une large coalition

Le gouvernement travaillera pour "l'ensemble" de la population israélienne, y compris la minorité arabe, mais aussi les juifs ultra-orthodoxes qui n'ont aucun élu dans cette coalition, a déclaré au Parlement Naftali Bennett.

Aux dernières législatives de mars, le Likoud a terminé en pole position mais Benjamin Netanyahu n'a pas réussi à rallier une majorité de 61 députés nécessaire pour former un gouvernement. Devant l'impasse, le président Reuven Rivlin a demandé au chef de l'opposition Yaïr Lapid, de tenter sa chance. Et ce dernier a réussi in extremis début juin à réunir une majorité en formant une coalition réunissant deux partis de gauche, deux de centre, trois de droite et - fait rarissime - la formation arabe Raam de Mansour Abbas. Le soutien de Mansour Abbas et de Naftali Bennett a été essentiel pour atteindre le seuil de la majorité. Et pour s'assurer du soutien de Bennett, Yaïr Lapid lui a proposé d'être le premier Premier ministre, pour deux ans, avant d'enfiler lui-même en août 2023 le costume de chef de gouvernement. Si, bien sûr, cette coalition hétéroclite fragile parvient à rester au pouvoir jusque-là.

Rétrogradé au poste de chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu a averti lui qu'il taclerait le gouvernement dans l'espoir de revenir au pouvoir rapidement malgré ses 71 ans et son procès pour corruption, malversation et abus de pouvoir dans une série d'affaires.