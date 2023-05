Italie : 14 morts et plus de 36.000 déplacés dans les inondations dévastatrices du nord du pays

Plus de 36.000 personnes ont été déplacées à cause des inondations qui dévastent le nord-est de l'Italie , a annoncé ce samedi la région d'Emilie-Romagne. Ces violentes intempéries ont fait quatorze morts, dont la dernière victime est un homme retrouvé noyé dans sa maison à Faenza. Les crues ont englouti des habitations, transformé les rues des villes en rivières et des hameaux se retrouvent isolés par des glissements de terrain. Les averses ne connaissant pas de répit, les autorités régionales ont prolongé jusqu'à dimanche l'alerte rouge météo.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé qu'elle quitterait prématurément le sommet du G7 à Hiroshima au Japon pour rentrer en Italie et faire face à la crise. "Franchement, je ne peux pas rester aussi loin de l'Italie dans un moment aussi compliqué", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse, remerciant les 5.000 personnes - membres des équipes de secours et bénévoles - qui aident les sinistrés affectés par les inondations. Elle a aussi remercié ses homologues du G7 pour leur offre d'aide.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), par la voix de son directeur Europe Hans Kluge, s'est dite "prête à apporter un soutien" à l'Italie. "La France est solidaire", a assuré de son côté le président français sur Twitter depuis la réunion du G7 au Japon à laquelle participe également la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

"Je l'ai dit à la Première ministre Meloni, nous sommes prêts à apporter toute aide utile", a écrit Emmanuel Macron, en français et en italien.

La Première ministre devrait visiter dimanche les zones les plus touchées par les inondations. Les autorités de Ravenne ont ordonné samedi l'évacuation immédiate de hameaux particulièrement exposés. Un hélicoptère participant aux tentatives de rétablir l'électricité s'est écrasé samedi près de Lugo, faisant un blessé parmi les quatre personnes à bord, ont indiqué les pompiers.

Les inondations ont provoqué plus de 305 glissements de terrain et endommagé ou coupé plus de 500 routes dans la région. Le maire de Bologne Matteo Lepore a déclaré samedi qu'il faudrait "des mois, et dans certains endroits peut-être des années" pour réparer les routes et les infrastructures.

"Tragédie annoncée"

Dans la presse et sur les réseaux sociaux, élus et experts cherchent déjà des responsabilités. En 2014, le chef du gouvernement Matteo Renzi avait créé un organisme chargé de lutter contre le risque hydrogéologique. Plus de huit milliards d'euros devaient être affectés à la construction de digues, de canaux et de remblais.

Mais en 2018, son successeur Giuseppe Conte, à la tête d'un exécutif hétérogène réunissant le Mouvement 5 Étoiles et la Ligue anti-immigration de l'actuel vice-Premier ministre Matteo Salvini, avait mis le projet au rebut et les milliards prévus sont restés dans les caisses de l'État. Matteo Renzi a dénoncé sur Twitter "la plus grande erreur" du Mouvement 5 Étoiles.

Dans un communiqué, l'ONG Greenpeace a dénoncé une "tragédie annoncée". "Depuis un demi-siècle les phénomènes climatiques extrêmes comme celui-ci sont prévus, décrits, scientifiquement démontrés. Et ignorés". Pour le prix Nobel de physique italien Giorgio Parisi, ces inondations sont à mettre au compte "du changement climatique, de l'augmentation des températures" et "nous devons nous y habituer".

Selon l'association environnementale Legambiente, 6,8 millions d'Italiens sont exposés aux inondations, 1,3 million aux glissements de terrain.

La localité de Ravenne a été évacuée. © AFP - ANDREA CARRUBBA

L'Emilie-Romagne est une région agricole et touristique du nord de l'Italie. © AFP - Andreas SOLARO

305 glissements de terrain ont été dénombrés. © Maxppp - MAX CAVALLARI