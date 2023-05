Italie : des inondations dans le nord du pays font au moins 11 victimes

Au moins onze morts, ponts effondrés, routes affaissées, des communes sinistrées, des cultures dévastées : l'Émilie-Romagne, riche région considérée comme "le verger de l'Italie" dans le nord du pays, déplore ce jeudi des dégâts considérables provoqués par des inondations d'une rare intensité. Une vingtaine de cours d'eau ont quitté leur lit dans les plaines de cette région de 4,5 millions d'habitants, prisée des touristes pour ses cités historiques comme Parme et Ravenne. La situation semble se stabiliser ce jeudi : la pluie a cessé de tomber la veille.

Cette dépression qui frappe le plus durement l'Italie a également provoqué des inondations de l'autre côté de l'Adriatique, en Croatie et en Bosnie, sans faire de victimes pour le moment.

Au moins onze morts

Selon des médias italiens, les deux dernières victimes sont d'un couple d'agriculteurs âgés de plus de 70 ans, retrouvés morts dans leur appartement envahi par l'eau. Parmi les autres victimes figure un autre couple emporté par un mur d'eau alors qu'il inspectait ses prairies. Le corps de la femme sexagénaire a été retrouvé à 20 kilomètres de là, sur une plage, selon la presse.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé ce mercredi son soutien aux personnes affectées par les crues, assurant que le gouvernement était "prêt à intervenir avec l'aide nécessaire". Des minutes de silence ont été observées dans le monde du sport ce jeudi, notamment lors du tournoi de tennis de Rome ou encore sur le Tour d'Italie.

L'Émilie-Romagne avait déjà été touchée il y a deux semaines par de fortes pluies qui avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain faisant deux morts et provoquant des dégâts dans l'agriculture d'environ 300 millions d'euros, selon le syndicat Coldiretti.

Six mois de précipitations ... en quelques heures

L'Italie connaît un mois de mai particulièrement pluvieux et frais, mais c'est un véritable déluge qui s'est abattu sur l'Émilie-Romagne au cours des derniers jours : d'immenses superficies agricoles ont été noyées sous les eaux, ravageant champs de céréales, maraîchages, fourrage pour le bétail, des villages entiers ont été lavés par les crues boueuses, des ponts se sont effondrés et 400 routes se sont affaissées, des glissements de terrain ont creusé le relief. Localement, il est tombé en quelques heures l'équivalent de six mois de précipitations.

Les fortes précipitations ont transformé les rues de Castel-Bolognese en torrent © AFP - Piero Cruciatti / ANADOLU AGENCY

Les dégâts se compteraient en milliards d'euros, auxquels s'ajoutent deux milliards estimés après les inondations ayant déjà frappé la région au début du mois. Les exploitations maraichères ont été durement touchées : "Cinq mille exploitations agricoles ont fini sous l'eau : des serres, des pépinières, des étables dont les bêtes sont noyées, des dizaines de milliers d'hectares inondés de vigne, de kiwis, de poires, de pommes, de légumes et de céréales", a détaillé la confédération agricole Coldiretti ce jeudi. La seule filière fruitière pèse 1,2 milliard d'euros dans l'économie du pays.

Les sauveteurs évacuent une femme à Lugo en Italie © AFP - Andreas SOLARO

Plus de 10.000 personnes évacuées

Les autorités italiennes évacuaient ce jeudi de nouvelles localités frappées par les inondations en Émilie-Romagne, dans le nord-est du pays. Plus de 10.000 habitants au total ont dû quitter leur domicile. Si la pluie s'est arrêtée en milieu d'après-midi mercredi et que les météorologues ne prévoient pas de précipitations significatives ce jeudi, des autocars ont cependant été affrétés pour éloigner les habitants des communes de Villanova di Ravenna, Filetto et Boncalceci menacées par la crue du fleuve Lamone.

Les forces armées italiennes et les garde-côtes se sont joints à l'effort d'urgence, déployant hélicoptères et bateaux pneumatiques pour atteindre les habitations cernées par les eaux. Là où les eaux refluaient, les habitants s'employaient déjà à nettoyer maisons et rues recouvertes de boue et jonchées de débris.

"Tropicalisation" du climat méditerranéen

Pour les autorités et les experts, ces calamités exceptionnelles vont devenir la norme. "Rien ne sera plus comme avant car ce processus de tropicalisation qui monte de l'Afrique touche aussi l'Italie", a averti ce mercredi le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci. Paradoxalement, ces trombes d'eau frappent un pays chroniquement touché par la sécheresse. Pour autant, elles ne permettront pas de résorber le déficit hydrique lié à la raréfaction de la neige en montagne et des précipitations moyennes, préviennent les spécialistes.

Inondations à Cesena en Italie © AFP - Alessandro SERRANO

Le Grand Prix de Formule 1 annulé

A Imola, où devait se tenir ce dimanche le Grand Prix de F1, le fleuve Santerno qui borde les pistes est en crue et la direction de la course a annoncé ce mercredi l'annulation de l'épreuve. "C'est une décision responsable en raison de la situation que vivent les villes et villages de la région. Cela ne serait pas juste d'accroître la pression sur les autorités locales et les services d'intervention dans une période difficile", a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué.

Si la piste elle-même n'est pas inondée, l'enceinte du circuit est, à plusieurs endroits, sous l'eau d'après les photos de journalistes présents sur place.

Le Grand Prix de Formule 1 d'Emilie-Romagne a été annulé en raison des inondations © AFP - STRINGER

