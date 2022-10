Italie : Emmanuel Macron va rencontrer la nouvelle Première ministre Giorgia Meloni à Rome

Le président de la République Emmanuel Macron va s'entretenir avec Giorgia Meloni ce dimanche soir à Rome, annonce l'Elysée. La nouvelle Première ministre , cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, a prêté serment ce dimanche. Elle avait remporté les élections législatives fin septembre avec une large coalition de droite et d'extrême droite.

Le chef de l'Etat qui ne s'était pas exprimé sur le sujet depuis la nomination de Giorgia Meloni à la différence du chancelier allemand, du président américain et des représentants des institutions européennes, sera donc le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle cheffe du gouvernement italien. Cette rencontre doit avoir lieu dans le centre de la capitale italienne et non dans un palais officiel, a indiqué à l'AFP une source française. Jusqu'au bout, Paris s'était montré très prudent sur la possibilité et même l'opportunité d'un tel tête-à-tête, le motif officiel de la venue d'Emmanuel Macron à Rome étant un discours sur la paix prononcé dimanche lors d'un forum international et une audience avec le pape François prévue lundi matin.

"Rien n'est exclu à l'heure à laquelle je vous parle", avait répondu ce dimanche matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à propos d'une éventuelle rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni lors de l'émission politique de CNEWS, Europe 1 et Les Echos : "Il se rend au Vatican pour rencontrer le pape (...). S'il y a lieu qu'il rencontre la Première ministre, c'est à lui de le décider, et si les conditions ne sont pas réunies, ce sera pour une autre fois".

L'UE prête à "coopérer" avec le gouvernement Meloni

L'Union européenne, rétive face à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie, s'est dite prête à _"coopérer"_avec le gouvernement eurosceptique de Giorgia Meloni, qui a prêté serment samedi et pris ses fonctions ce dimanche. "Félicitations à Giorgia Meloni pour sa nomination comme Première ministre, la première femme à obtenir ce poste", a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Je compte sur une coopération constructive avec le nouveau gouvernement, face aux défis que nous devons relever ensemble". Elle s'est réjoui sur Twitter d'avoir eu "bon premier coup de fil" avec la dirigeante italienne en ajoutant : "Nous allons travailler ensemble pour répondre aux défis critiques du moment, de l'Ukraine à l'énergie". Idem de la part du président du Conseil européen Charles Michel et de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également félicité ce samedi Giorgia Meloni.