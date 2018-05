Le président italien, Sergio Mattarella, a chargé ce mercredi Giuseppe Conte, un juriste proposé par les antisystème et l'extrême droite, de former le prochain gouvernement du pays, après 80 jours de tractations à la suite des élections législatives.

Conte est un professeur de droit de 53 ans, inconnu du grand public et novice en politique, qui promet de faire le ménage dans la bureaucratie de la Péninsule.

Un programme anti-austérité et sécuritaire

Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), qui disposent d'une courte majorité au Parlement et ont élaboré un programme commun résolument anti-austérité et sécuritaire, et réclame une renégociation des traités européens.

Un gouvernement qui inquiète à l'étranger

L'alliance nouée entre le Mouvement 5 étoiles, dirigé par Luigi di Maio, et la Ligue, conduite par Matteo Salvini, préoccupe les institutions de Bruxelles, où l'on redoute que l'Italie accentue ses difficultés budgétaires si elle appliquait le programme élaboré par les deux mouvements. L'endettement italien représente déjà plus de 130% de son PIB, une proportion que seule la Grèce dépasse au sein de la zone euro.

"Je me prépare à défendre les intérêts de tous les Italiens devant toutes les instances européennes et internationales - Giuseppe Conte

"Je suis conscient de la nécessité de confirmer la place de l'Italie en Europe et dans le monde", a déclaré Giuseppe Conte à la presse. "Mon intention est de donner vie à un gouvernement qui soit du côté des citoyens, qui garantisse leurs intérêts", a-t-il assuré. "Je me prépare maintenant à défendre les intérêts de tous les Italiens devant toutes les instances européennes et internationales, en dialoguant avec les institutions européennes et les représentants des autres pays. Je veux être l'avocat qui défendra le peuple italien", a-t-il insisté.