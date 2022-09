Italie : "Un par un, les peuples secouent le joug du mondialisme" lance le responsable du RN en Mayenne

Jean-Michel Cadenas, le responsable de la fédération mayennaise du Rassemblement National, salue ce lundi la victoire de l'alliance des droites aux élections législatives en Italie. Fratelli d'Italia, mouvement dirigé par Giorgia Meloni, obtient 26% des voix, et revendique la tête du gouvernement.

Giorgia Meloni célèbre sa victoire et revendique la direction du prochain gouvernement italien

Pour la première fois depuis 1945, un parti post-fasciste pourrait gouverner l'Italie. Après la Suède, l'extrême droite fait une nouvelle percée en Europe avec l'arrivée en tête des élections législatives de ce dimanche de Giorgia Meloni et de son parti, membre d'une coalition de droite qui remporte 43% des suffrages, selon les premières estimations.

"La victoire des patriotes italiens prouve que l’immigration est devenue insupportable aux peuples d'Europe", Jean-Michel Cadenas, RN Mayenne

Si ces résultats se confirment, l'alliance de droite obtiendra donc la majorité absolue dans les deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés. FdI et la Ligue remporteraient ensemble "le pourcentage le plus élevé de votes jamais enregistré par des partis d'extrême droite dans l'histoire de l'Europe occidentale de 1945 à aujourd'hui", a relevé le Centre italien d'Etudes électorales (CISE).

Giorgia Meloni revendique donc logiquement la tête du prochain gouvernement. "Nous gouvernerons pour tous les Italiens", a affirmé la patronne de l'extrême droite italienne. "Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia", a-t-elle déclaré lors d'une brève allocution à la presse à Rome.

"Courage, la Reconquista est proche"

En pole-position pour devenir la première femme cheffe de gouvernement, cette Romaine de 45 ans, qui jeune militante disait admirer Mussolini, est parvenue à dédiaboliser son image et rassembler sur son nom les peurs et les colères de millions d'Italiens face à la flambée des prix, le chômage, les menaces de récession ou l'incurie des services publics.

Ce lundi, dans une série de tweets, le responsable du Rassemblement National en Mayenne, Jean-Michel Cadenas, a salué la victoire des droites italiennes et de Giorgia Meloni.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix