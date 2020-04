Italie : vers un déconfinement à partir du 16 mai ?

L’Italie, qui est en entrée en confinement dès le 9 mars, soit neuf jours avant la France, commence à organiser son déconfinement.

Le chef de la protection civile italienne a précisé les étapes prévues pour l’heure, si la situation sanitaire reste stable. A ce jour l’Italie déplore plus de 16 500 morts, mais observe depuis quelques jours une baisse du nombre de nouveaux cas et du nombre des décès.

Déconfinement progressif, selon les âges et les régions

La première idée envisagée est celle d’un déconfinement par tranche d’âge. Les Italiens âgés de plus de 70 ans, jugés plus vulnérables, seraient les derniers autorisés à cesser le confinement. On peut aussi imaginer une mesure qui sera différente selon les régions, la Lombardie, zone la plus touchée serait ainsi la dernière à sortir du confinement. Les régions telles que la Sardaigne ou la Sicile, où les populations ont été plus épargnées, pourraient en sortir les premières.

Pas de réouverture immédiate des bars et restaurants

L’autre condition, si l’on tient compte de ce principe de coexistence avec le virus, c’est le maintien d’un réseau hospitalier Covid-19 actif.

Dans le monde du travail, des mesures de distanciation sociale s’imposeraient avec des contrôles, notamment dans l’industrie, l’artisanat ou la construction. Il est difficile d’imaginer, avec ces contraintes de distanciation, une réouverture immédiate des établissements d’hôtellerie-restauration, des bars ou autres cafés.

Port du masque obligatoire

En outre, quelle que soit la date de déconfinement, l’obligation du port du masque, déjà en vigueur en Lombardie, soit un bassin de 10 millions d’habitants, devra s’étendre à l’ensemble de l’Italie. L’aspect sanitaire sera renforcé, avec une multiplication des dépistages et à la clef l’obtention ou non d’un passeport sanitaire.

« Les autorités ne sont en fait pas précises sur ces dates d’entrée en phase 2, c’est-à-dire où l’on devra "convivere", coexister avec le virus », raconte Laura-Maria Sargentini, qui vit à Rome. « Des annonces sur ce plan de déconfinement seront certainement faites ce weekend, en attendant il y a des craintes de relâchement de la part des Italiens, qui souhaitent, par tradition forte, participer aux fêtes pascales. »

« Si la Lombardie, et maintenant la Toscane, imposent déjà le port du masque, de fait tout le monde en porte en Italie, dans la rue y compris à Rome, mais il faut que les régions s’organisent pour en fournir, car on doit nous-mêmes, à Rome, nous les acheter alors que nombre d’Italiens se trouvent dans une situation économique très tendue » remarque Laura-Maria Sargentini.

En attendant un tel scénario de coexistence avec le Covid-19, il est acquis que le mode de confinement actuel en Italie ira au moins jusqu’au 1er mai. On atteindra alors pratiquement les deux mois de confinement.