"J'ai peur pour ma famille et mes amis" : les Ukrainiens de Touraine inquiets face à la menace russe

Les Ukrainiens expatriés en Indre-et-Loire suivent d'un œil inquiet l'actualité dans leur pays. Après le discours du président russe Vladimir Poutine, qui reconnaît l'indépendance et la souveraineté des séparatistes en Ukraine, ils craignent de nouveaux affrontements et ont peur pour leurs proches.

Natalia et Viktor, un couple ukraino-russe installé à Tours depuis 2019, sont inquiets pour leur famille et amis restés en Ukraine, en particulier ceux qui habitent dans le Donbass, à la frontière avec la Russie.

Ils suivent l'actualité avec inquiétude. Les Ukrainiens expatriés en Indre-et-Loire craignent la guerre dans leur pays, menacé par la Russie. Ce lundi, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des territoires séparatistes de Lougansk et de Donetsk, à l'est du pays. Natalia et Viktor, un couple ukraino-russo, installé à Tours depuis 2019 avec leurs quatre enfants, redoutent de revivre les affrontements de 2014.

"S'il y a la guerre, j'ai peur que mes frères soient mobilisés"

Il y a huit ans en effet, séparatistes pro-russes et troupes ukrainiennes s'affrontaient déjà dans le Donbass, cette région à l'est de l'Ukraine et à la frontière russe. "Mes cousins étaient mobilisés là-bas et beaucoup ont été blessés", se souvient Natalia. Sa sœur vivait également dans la région de Lougansk. "Elle et sa famille ont déménagé au nord de l'Ukraine, près du Bélarus. Elle se souvient encore de ces chars, de ces explosions. Maintenant, elle a peur que ça recommence."

Natalia est évidemment inquiète pour sa famille. "S'il y a la guerre, j'ai peur que mes frères soient mobilisés. Beaucoup de personnes ont déjà souffert, beaucoup sont morts. Combien de vies encore ?", soupire la mère de famille. Son mari, Viktor, pense lui aussi à ses amis. : "J'ai écrit hier un message à un ami qui habite à la frontière. Il n'est pas tranquille".

La crainte que ce soit pire qu'en 2014

La vie dans le Donbass est déjà compliquée depuis 2014. "Economiquement, pour se nourrir, pour le travail, pour la santé, tout est difficile... Ce qui se passe là-bas est tout simplement tragique", constate tristement Viktor. Il craint que ce ne soit encore pire aujourd'hui. "Il y a beaucoup de militaires russes et Poutine est très agressif. Il pense qu'il est le roi."

Pour le couple, la guerre semble inévitable. Il ne doute pas des intentions de Vladimir Poutine : "il ne s'arrêtera pas au Donbass, il veut prendre tout le centre et le sud de l'Ukraine, avec Kiev. Il veut créer une nouvelle union soviétique".