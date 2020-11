Jack Lang à l'affiche de Kantara

"L’ennemi de la paix, c’est l’ignorance et la méconnaissance"

Depuis toujours source de découvertes et d’émerveillement, la culture joue un grand rôle dans la connaissance et la compréhension de l’autre. À cet égard, l’Institut du monde arabe (IMA), sous la présidence de Jack Lang, ajoute sa pierre à l’édifice de ce pont jeté entre les cultures et s’emploie à faire connaître toute la richesse d’une civilisation musulmane éclairée.

Professeur agrégé de droit public, ancien ministre de la Culture et ministre de l’Éducation nationale, Jack lang qui préside l’institut du monde arabe nous fait part de son analyse sur les derniers attentats terroristes qui ont eu lieu en France. Un entretien signé Nanette Ziade de Radio Liban 96.2

Into the Wild

Yasser Jeradi est un artiste tunisien engagé. Pour la promotion de la Tunisie et du transport écologique , il a effectué durant l’été 2020 le tour de la Tunisie à vélo, parcourant plus de 1600 kilomètres en 23 jours. *

En parfait aventurier écolo, le chanteur a également marqué son aventure par une pensée affectueuse et symbolique à Christopher McCandless, l’étudiant américain, qui avait décidé d’abandonner la civilisation du jour au lendemain, pour s’installer dans un bus abandonné en pleine nature sur une piste en Alaska et qui après 114 jours passés à survivre en se nourrissant du fruit de ses cueillettes, est décédé, le 18 août 1992, intoxiqué par une plante impropre à la consommation.

Ce bus 142, surnommé «Magic Bus», véritable lieu de «pèlerinage» pour les aventuriers du monde entier a été retiré le 18 juin 2020 par l’État d’Alaska, car chaque année des randonneurs perdaient la vie, en voulant se rendre dans la zone où se trouvait le fameux véhicule. Une décision critiquée par de nombreux aventuriers, qui ont regretté la disparition de ce symbole qui les réunissait.

A Chott El-Jérid, au sud ouest de la Tunisie, Yasser Jradi a découvert un bus abandonné au milieu de nulle part, qu’il a baptisé Bus 142, en y taguant le nom de Christopher McCandless et en postant ce message : «Ils ont ôté ton bus de l’Alaska, le 142, ne t’inquiète pas j’en ai préparé un autre dans un bel endroit au sud de la Tunisie. Je suis sûr que tu vas l’adorer, c’est à Chott El-Jerid. Vos amis viendront bientôt .. Into the Wild». Le message de l’artiste a vite fait le tour de la toile à travers le monde et surtout dans le milieu des aventuriers.Yasser Jradi raconte cette belle aventure humaine au micro de Mayada SHILI

Le Maroc se prépare à l'arrivée du vaccin anti Covid

Au Maroc , la vaccination contre la covid 19 est pour bientôt. Le Roi Mohammed VI a décrété le lancement d'une campagne de vaccination massive pour les plus de 18 ans . Une décision prise suite aux recommandations du comité scientifique chargé du suivi de toutes les étapes cliniques du vaccin.

Égypte: la liste d'union remporte les élections législatives

Les résultats des élections législatives ont vu la victoire de la liste nationale unifiée, formée par 12 partis politiques. Selon les observateurs elle a réussi à s’imposer sur la scène politique comme le grand gagnant des législatives.

Les anciennes figures du parlement laissent la place aux nouveaux venus. Le politologue Essam Abdelfattah voit les choses autrement, et regrette l’influence de l’argent sur ces élections.

Hommage à Yasser Arafat en Palestine

Violette Rafiddi de Radio Palestine International rend hommage à Yasser Arafat l’ex-président de l’organisation de la libération de la Palestine à l’occasion de l’anniversaire de sa mort.

"Gibraltar, un pont entre 2 mondes"

Partenaire de Kantara dans notre dernier concours de la photographie, le numéro 9 du magazine "Gibraltar, un pont entre 2 mondes" vient de paraitre. Riche en récits et illustrations consacrés au bassin méditerranéen, aux cultures du sud de l’Europe et du nord de l’Afrique, il s'agit d'une approche grand public pour lecteurs curieux et exigeants dans tous les domaines. Reportage de Pierre-Louis Sardi, de France Bleu RCFM à Bastia.

