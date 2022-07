Japon : l'ancien Premier ministre Shinzo Abe gravement blessé par balle pendant un meeting

L'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a été grièvement blessé par balles ce vendredi 8 juillet, visé par des coups de feux pendant un meeting politique dans la région de Nara, à l'ouest, en vue des élections sénatoriales. D'après le secrétaire général du gouvernement, un homme suspecté d'être le tireur, a été interpellé après l'attaque. L'ex chef de l'exécutif âgé de 67 ans se trouve dans un état critique.

Une attaque dans l'un des pays du monde disposant de l'une des législations les plus strictes en matière de contrôle des armes à feu. Pour détenir une arme au Japon, le processus d'obtention de permis est long et compliqué. Les Japonais doivent notamment être recommandé par une association de tir, avant de se soumettre à des contrôles de police.

Record de longévité politique

Shinzo Abe est le Premier ministre japonais à être resté le plus longtemps au pouvoir. Il a occupé ce poste en 2006 pendant un an, puis de 2012 à 2020, date à laquelle il a démissionné pour des raisons de santé.

"Un tel acte de barbarie ne peut être toléré", a déclaré après l'attaque Hirokazu Matsuno, le secrétaire général du gouvernement. L'ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, s'est dit lui "triste et choqué (...) Abe-san a été un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis. Le gouvernement et le peuple américains prient pour le bien-être d'Abe-san, de sa famille et du peuple japonais".