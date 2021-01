"Je ne vais plus en Allemagne, on se fait souvent contrôler" : l’amitié franco-allemande menacée par la Covid

"France et Allemagne : ensemble, dépassons les frontières"... Voilà la devise choisie pour cette journée d'amitié franco-allemande, célébrée ce vendredi 22 janvier, 58 ans jour pour jour après la signature du traité de l'Elysée entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Mais en cette année 2021, le coronavirus met particulièrement à mal l'amitié franco-allemande et la mobilité entre les deux pays.

Car depuis le 23 décembre, pour pouvoir passer la frontière sans test PCR ni quarantaine, il faut un motif familial, professionnel, de santé ou scolaire (pour l'école des enfants par exemple). Les personnes ayant un conjoint en Allemagne peuvent également toujours s'y rendre sans restriction pour 72 heures. Il n'est plus possible de venir faire ses courses en Allemagne. En revanche, la frontière devrait rester ouverte, selon le président de la Collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry.

"Tant que les frontières ne sont pas fermées, j'estime qu'on a le droit de circuler..."

Mais force est de constater que depuis la pandémie, les échanges sont bien plus limités. "Je ne viens plus du tout en Allemagne, on se fait souvent contrôler", déplore Alex, un élève kiné qui habite à Strasbourg mais étudie à Kehl. "Et puis plus globalement, il y a beaucoup moins de déplacements, d'échanges. C'est triste". Son école de kiné est totalement fermée du fait de l'épidémie de coronavirus.

Pourtant, à l'arrêt du tram D "Kehl Bahnhof", on rencontre beaucoup de Français venus faire leurs courses côté allemand. Certains connaissent la nouvelle réglementation, comme Elsa, venue acheter du tabac : "Je sais bien qu'en principe c'est interdit, mais le tabac est tellement cher en France... Et puis tant que les frontières ne sont pas fermées, j'estime qu'on a le droit de circuler...".

Mais attention, vous risquez une amende salée : "Nous menons des contrôles aléatoires et nous sommes souvent obligés de rappeler les règles aux Français", déplore Dieter Hutt, le porte-parole de la police d’Offenburg. "Notamment le fait qu’ils n’ont pas le droit de venir faire leurs courses en Allemagne mais aussi rappeler les heures du couvre-feu".

Des montagnes de questions concernant le passage de la frontière

Des règles qui ont souvent changées ces dernières semaines. Résultat : beaucoup de frontaliers sont perdus. Le centre européen de la consommation croule sous les questions : +200% de visites sur son site. "C'est énorme, nous avons principalement des questions comme 'est-ce que je peux faire mes courses à Kehl ?' mais pas seulement", explique Marie-Alix Dadillon, chargée de communication. "Il y a aussi des interrogations sur le fait d'aller voir ses proches, ou bien de récupérer une voiture achetée en Allemagne". Pour avoir toutes les réponses, il faut se rendre sur les site officiels de chaque Land - celui-ci pour le Bade-Würtemberg - ou bien consulter le site du centre européen de la consommation.

"La mobilité transfrontalière, qui était quelque chose de naturel auparavant, est aujourd'hui devenue une démarche compliquée, et les règles changent toutes les semaines" déplore la juriste. Entre les Conseils de défense sanitaire côté français, et les décisions fédérales ou au niveau des Länder côté allemand, le passage de la frontière est devenu un vrai casse-tête. "Il faut se renseigner la veille de son départ", conseille Marie-Alix Dadillon.

Mais si ça peut vous rassurer, les Allemands semblent tout aussi perdus sur les règles en vigueur en France autour du coronavirus : les visites sur le site du centre européen de la consommation depuis le Land de Rhénanie-Palatinat ont bondi de 260% en 2020...